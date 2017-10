GCOM: Zbog radova u Makarskoj prekid opskrbe strujom, u Promajni i Bratušu vodom

Zbog radova u TS Ratac 2, danas 3.10. u vremenu od 8 do 15 sati, bez napajanja električnom energijom bit će u Makarskoj ulice: Kotromanića, Slavonska, Lička, Zagrebačka i Baranjska. Po obavljenim radovima stavljanje pod napon obavljat će se bez prethodne najave.

Zbog radova na vodoopskrbnom sustavu, doći će do prekida u opskrbi pitkom vodom sutra, 4.10. u vremenu od 9 do 16 sati za potrošače u naseljima: Promajna (istočni dio naselja) i u Bratušu, umjesto 3.10. od 9 do 16 sati, kako je planirano, obavještavaju iz Gradskog centra Osejava Makarska.

MP