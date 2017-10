Mladi pčelar Miljenko Bušelić: Šampion među proizvođačima meda udvostručit će broj košnica i otvoriti kušaonu

, ime koje vam prvo pada na pamet govori li se o vrhunski kvalitetnom medu, ovih dana ima pune ruke posla. Priprema iz Kozice svoje košnice odvesti u pašu na Vis. U studenom ga čeka natjecanje u kvaliteti meda, a uz sve to u Kozici priprema otvoriti i kušaonu meda.

Obitelj Bušelić se oduvijek bavila pčelarstvom. U početku su pravili med samo za svoju obitelj. Tradicija se u obitelji prenosila s koljena na koljeno, a službeno od 2007. kada je Mate Bušelić, Miljenkov otac, registrirao pčelarsko obiteljsko gospodarstvo. Premda Mate i sada vrlo aktivno radi u tom obiteljskom gospodarstvu primat je preuzeo sin Miljenko. Iako tek 33- godišnjak, već je Miljenko Bušelić renomirani proizvođač meda i pčelar za kojeg se zna van granica Lijepe Naše budući da je osvajao prva mjesta na brojnim natjecanjima kvalitete proizvodnje meda. A sasvim slučajno je krenuo za pčelama.

- Nisam ja to nikako u početku volio, a kamo li razmišljao da ću se time baviti. Krenulo je slučajno. Otac mi je poklonio dvije košnice i rekao “evo sada se ti o njima bavi“. Želio je da nastavim tradiciju. I krenulo je, malo po malo, počeo sam se sve više zanimati i educirati. Kada vidite prve rezultate onda vas to ponese, pa idete dalje – otkriva Miljenko.

Kada su Bušelići registrirali obiteljsko gospodarstvo, bilo je već 40-tak registriranih pčelara. No oni su se kvalitetom proizvodnje meda plasirali u sam vrh i od tada su među najnagrađivanijim pčelarima u Hrvatskoj za kvalitetu meda. Na Međunarodnom sajmu Dalmatina u Splitu, Miljenko je 2012., s medom ovog pčelarskog obiteljskog gospodarstva, osvoio titulu šampiona za kvalitetu meda. Sada će med Bušelića ponovno na Međunarodno natjecanje pčelara Dalmatina. Jako im je stalo do procjene kvalitete na ovom sajmu jer se radi kažu o iznimno stručnoj i kvalitetnoj analizi i korektnom ocjenjivanju.

Bušelići proizvode vrhunski cvjetni med u kojem ima više vrsta bilja; kadulje, vriska, vrištine, planike, ruzmarina…Danas obiteljsko gospodarstvo „Pčelarstvo Bušelić“ ima 100 košnica ili kako se stručno kaže, proizvodnih pčelarskih društava. U svakoj toj zajednici je roj po pedeset tisuća pčela. Svaka košnica proizvede godišnje 150 kilograma meda. Ono što ne pojedu pčele, ostaje Bušelićima. A oni za tonu meda koliko mogu proizvesti, kaže Miljenko, lako pronalaze put do tržišta na sajmovima ili izravno na kućnu adresu. Tko jednom proba njihov med, zasigurno ga ponovo nabavlja.

Ovih dana se Bušelići spremaju odvesti svoje košnice na Vis u pašu gdje će ostati do konca godine. Inače, svoje pčele čije su matične košnice u Kozici, vode po cijeloj Hrvatskoj na ispašu uglavnom u prirodno čiste cvjetne oaze u Lici, Kninskom zaleđu, Kistanjama, Visu…

Brinu Bušelići gdje će njihove pčele pobrati najbolji nektar. Rad s pčelama moguć je iz hobija, ali za rezultate kakve Bušelići ostvaruju potrebno je svakodnevno osam sati rada. Istina, nekada manje, ali nekada i po 20 sati. Zato i ne čudi dobra kvaliteta meda i vrhunski plasman na svim natjecanjima medara. K tomu želja je mladog pčelara da proširi svoju djelatnost i to s još 100-tinjak novih košnica. Za to je aplicirao na EU fondove kako bi dobio 15 tisuća eura bespovratnih sredstava. Čeka odgovor i nada se svaki dan da će ga dobiti. Želi udvostručiti broj košnica jer procjenjuje da bi od rada s 200 košnica mogao pristojno živjeti. Uz želje za uspješan rad ovom mladom poduzetniku, recimo na kraju još kako Miljenko planira uskoro u Kozici gdje su mu matične košnice,vrcaona i puniona, otvoriti i kušaonu meda.Tako će svi ljubitelji najboljeg meda do godine u Kozici moći kušati šampionski med koji je takav zbog načina rada, ali i netaknute prirode gdje vode pčele na pašu.

Janja Glučina