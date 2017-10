Novi atelje Kalalargi udahnuo umjetničko ozračje: Slika i izlaže Marina Plančić-Vitauš

Domaći, ali i brojni turisti u Makarskoj su primijetili jedan novi lijepi izlog slika u Kalalargi. I ne samo izlog, to je s dušom uređen kutak za slikanje. Atelje je to Marine Plančić–Vitauš, članice Likovne udruge Angelico’09. Ovaj novi sadržaj iznimno je oplemenio staru gradsku ulicu u neposrednoj blizini konobe Kalalarga. Zanimljiv atelje otvorila jeiz Zagreba.

Tko je umjetnica koja nam je podarila tako ugodan kutak za oko.

Marina Plančić Vitauš, inače profesorica hrvatske književnosti i knjižničarka, rođena je Zagrebčanka, ali, po mami vuče korijene iz Makarske. Po ocu je iz iste one loze slavnoga slikara J. Plančića s Hvara. Za sebe odmah kaže da nije akademska slikarica. Slikarstvom se bavi iz hobija i to tek od nedavno. Onaj tko vidi njezine slike naprosto u to ne vjeruje ili mu je odmah jasno kako se radi o velikom talentu.

„Rođena sam u Zagrebu i jedino sam tamo živjela. Mama mi je Makarka (Srzić po majci) i svake godine sam dolazila u Makarsku, tako da sam od djetinjstva vezana za ovaj grad.

Radila sam kao profesor u Ekonomskoj školi u Zagrebu i slikanjem se uopće nisam bavila do odlaska u mirovinu. U osnovnoj školi sam vidjela da imam puno talenta. Kada sam bila u osmom razredu dolazili su s Akademije jedne prilike i ocijenili izvrsnim jedan moj rad. Rekli su da sam jako talentirana. Kada sam tu sliku odnijela doma, tata nije htio ni čuti da se bavim slikarstvom. Slikari su za njega bili boemi i želio je da mu kćer ima „ozbiljnije“ zanimanje.I tako nisam završila u slikarstvu. No, ljubav je uvijek postojala, kaže gospođa Plančić-Vitauš.

Odlaskom u mirovinu se aktivirala po slikarskim radionicama u Zagrebu i kaže krenulo je samo tako upravo zbog te volje i entuzijazma. Članica je LUA’09. A, Likovna udruga Angeliko’09 iz Zagreba, osnovana je 2009. i kroz nju je prošlo nekoliko desetaka amatera slikara, većinom treće životne dobi. Ime je ova LU-a dobila po fra Angelicu, talijanskom slikaru rane renesanse, zaštitniku umjetnika, posebice slikara. Od osnivanja članovi udruge su organizirali mnoge skupne i samostalne izložbe, sudjelovali su u likovnim kolonijama i donacijama humanitarnog karaktera, sudjeluju i na svim izložbama likovnog amaterizma pod pokroviteljstvom grada Zagreba.I gospođa Marina je sudjelovala na nekoliko skupnih izložbi, a za prvu samostalnu priprema se upravo ovdje u Makarskoj.

Na upit kako to da ranije nije izlagala u Makarskoj spremno odgovara „nikada prije nisam ni slikala!

-Publika u Makarskoj je reagirala s velikim zanimanjem. Bilo je u ovom kratkom vremenu od otvaranja ateljea puno posjetitelja, i stranaca i domaćeg svita. Interesiraju se za cijene slika, ali ja sada nisam zainteresirana za prodaju, skupljam slike za samostalnu izložbu koja će biti kada dođe vrijeme, možda do godine, radosno će Marina.

I ne zanima samo Marinu Plančić-Vitauš slikarstvo. Pokušava se okušati i u kiparstvu. U ateljeu u Makarskoj je izložen tek jedan rad. Bit će toga još obećava ova iznimna umjetnica.Uz to što je izuzetno talentirana s velikom voljom se educira i iskušava najteže tehnike. Sretna je kaže što je u Makarskoj imala prigodu naučiti slikati kredom od renomiranog umjetnika Igora Dragičevića. Na njih je kaže posebno ponosna, jer je jako teško raditi s kredom. Inače, u Zagrebu pohađa tri radionice.

Ova iznimna umjetnica u ateljeu u Kalalargi je od 10 do 12 sati i navečer iza 19 sati. Ovdje je atelje, kako naglašava, otvorila slučajno.

„Slučajno sam našla ovaj prostor. Nešto me vodilo. Prvo sam išla u glasovitog Igora Dragičevića i vidjela kako je prekrasno imati atelje. Ne moraš svaki put sve za sobom složiti, samo dođeš i radiš. Onda sam gledala kako bi iznajmila u Puharićima neki prostor. No, prijatelji su mi sugerirali da ne idem dalje od centra jer u Kalalargi ima zatvorenih prostora. Prijateljica iz djetinjstva se raspitala i evo našla sam ovaj prekrasan kutak za izlaganje i za stvaranje, kaže Marina.

A ovdje se uistinu stvaraju lijepa umjetnička djela. Za vrlo kratko vrijeme ova slikarica po rođenju, napravila je pozamašan opus slika različitih tehnika. Uljepšala je Kalalargu, a ukoliko to niste vidjeli preporučamo svratite u lijepo uređeni mali atelje Marine Planičić-Vitauš.

Janja Glučina