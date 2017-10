MARA na konferenciji projekta EUROPOLY u Sloveniji: Kako prevladati generacijski jaz među Europljanima

U Sloveniji je od 25. do 27. rujna 2017. održana konferencija projekta EUROPOLY, koji se provodi u sklopu programa Europa za građane– mjere 2.2. Umrežavanje gradova. Podsjetimo, projekt EUROPOLY - an innovative Bottom-Up approach to fight euroscepticism through networking ima za cilj prevladati generacijski jaz među Europljanima starije i mlađe generacijske dobi i razbiti predrasude o konceptu Europske unije, čija je ukupna vrijednost 110.650,00 eura. Makarska razvojna agencija MARA hrvatski je partner u projektu, a za aktivnosti koje provodi dobit će 13.625 eura, što čini 100% iznos financiranja, kaže

Na konferenciji su iz Makarske sudjelovali Lidija Vukadin Vranješ ravnateljica Makarske razvojne agencije MARA i Josip Paunović, član Upravnog vijeća Makarske razvojne agencije MARA i član Udruge Ruke za bolju Makarsku. Na početnoj Konferenciji su nazočili predstavnici svih partnera u projektu, i to: Centro Diego Fabri iz grada Forli Italija, koji je nositelj projekta te: Grad Szolnok iz Mađarske, Centar za mlade Velenje iz Slovenije, Grad Medina del Campo iz Španjolske, Općina Fano iz Italije, Općina Shumen iz Bugarske i Umjetničko sveučilište Targu Mures iz Rumunjske.

Program službenih sastanaka prvog dana obuhvatio je predstavljanje svih delegacija s prigodnim prezentacijama sredina iz kojih dolaze kao i prezentacije programa Europa za građane s detaljnim pravilima za kvalitetnu provedbu kao i aktivnostima komunikacije i ostalih aktivnosti svih partnera. Ispred Makarske razvojne agencije MARA prezentaciju je vodila ravnateljica Lidija Vukadin Vranješ.

Drugi dan održana je konferencija na temu „Euroskepticizam i migracije: percepcije, slučajevi, utjecaj i protumjere“, nakon čega su održane prezentacije trenutne situacije na temu u svakoj državi partnera kao i primjeri dobre prakse na lokalnim razinama, a prezentaciju je ispred Makarske razvojne agencije MARA održao član UV-a Mara-e te član Udruge Ruke za bolju Makarsku Josip Paunović. Nakon konferencije održan je i informativni sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave grada Velenje na temu: „Velenje u EU; pogodnosti za lokalnu zajednicu od 2004. do 2017.“

Program početne konferencije obuhvatio je i turistički posjet Rudarskom muzeju koji se nalazi čak 160 metara ispod zemlje, posjet mjestu Žalec i Pivskoj fontani te obilazak grada Velenje.

Iduća konferencija projekta održat će se u Španjolskoj, Gradu Medina del Campo i to već u studenom, dok je konferencija u Makarskoj predviđena za rujan 2018.

U aktivnosti koje provodi Mara uključena je i Udruga Ruke za bolju Makarsku, a s ciljem međusektorske suradnje i umrežavanja s inozemnim partnerima.

