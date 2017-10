Obilježavanje Dana neovisnosti Republike Hrvatske: Počast i zahvalnost najzaslužnijima za suverenu državu

Odavanjem počasti najzaslužnijima za samostalnu i neovisnu državu, otpočelo je jutros obilježavanje Dana neovisnosti Republike Hrvatske. Dan neovisnosti blagdan je u Hrvatskoj koji se obilježava 8. listopada. Toga dana 1991. Hrvatski sabor jednoglasno je donio Odluku o raskidu državnopravnih sveza s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ.

Izaslanstvo Grada Makarske u sastavu; dr. Marko Ožić- Bebek, predsjednik Gradskog vijeća, gradonačelnik Jure Brkan i dogradonačelnik Joze Vranješ položili su vijenac i upalili svijeće na Spomenik hrvatskom branitelju. U nazočnosti predstavnika udruga proisteklih iz Domovinskog rata, gradskih vijećnika, institucija i predstavnika javnog društvenog i kulturnog života grada, položili su vijence i zapalili svijeće na Spomenik hrvatskom branitelju i na Spomenik prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu.

Ispred Spomenika hrvatskom branitelju vijence su položila i upalila svijeće i izaslanstva Udruge roditelja poginulih hrvatskih branitelja, predstavnici 156. brigade HV-e, SABA-e Makarskog primorja i političkih stranaka HDZ-a i SDP-a. Pozivajući na minutu šutnje kojom je odana počast poginulim hrvatskim braniteljima i svim zaslužnim za neovisnu državu, gradonačelnik Jure Brkan je građanima čestitao Dan neovisnosti Republike Hrvatske. – Danas slavimo Dan neovisnosti države Hrvatske. Na današnji dan, 1991. Sabor je donio odluku o prekidanju svih sveza s bivšim republikama bivšeg SFRJ. Ponosni smo na taj čin, jer danas baštinimo samostalnu, neovisnu i suverenu Republiku Hrvatsku. Od toga momenta do danas Republika Hrvatska uspjela se obraniti u Domovinskom ratu, osloboditi svoju zemlju, ući u NATO i ući u EU! Zbog toga velikog čina, kojemu je podsjećam samo dan ranije prethodilo raketiranje Banskih dvora, moramo biti ponosni i zahvalni svima koji su donijeli takvu odluku, posebice hrvatskim braniteljima – naglasio je gradonačelnik Jure Brkan.

Molitvu odrješenja za sve koji su svoje živote utkali u neovisnost i slobodu Hrvatske vodio je župnik mons. Pavao Banić.

Izaslanstvo grada Makarske, Udruga roditelja poginulih hrvatskih branitelja i 156. brigade HV-a i HDZ-a odali su počast prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu polaganjem cvijeća, paljenjem svijeća i minutom šutnje na koju je okupljene pozvao dogradonačelnik Joze Vranješ. – Pripala mi je velika čast obratiti se vama na ovom znakovitom mjestu u našem gradu ispred Spomenika prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu i čestitati vam Dan neovisnosti RH. Hrvatski sabor je donio jasnu odluku prije 26 godina i raskinuo sve državnopravne veze sa svim republikama i pokrajinama SFRJ. Nakon 26 godina trebamo se zapitati. Što danas, u slobodnoj i neovisnoj državi napraviti za domovinu. Dr. Franjo Tuđman je sve veći i veći i to nam je na čast jer hrvatski narod iz godine u godinu prepoznaje veličinu prvog hrvatskog predsjednika. U neovisnoj domovini Hrvatskoj nema i ne smije biti upitnika. Ne smijemo nikako dopustiti vraćanje u vrijeme prije 26 godina. Ne smijemo dopustiti korake unatrag, a to se nažalost u našoj državi događa. Trebamo graditi neovisnu državu, slobodnu državu koju smo naslijedili, osobito mi mlađi. Moramo u svakom trenutku i u svakom projektu kojega radimo u fokus staviti našu domovinu, naše branitelje i sve one koji su dali živote za našu domovinu.

Odavanju počasti poginulim hrvatskim braniteljima i prvom predsjedniku prethodila je promenada Gradske glazbe Makarska gradskom rivom, Kačićevim trgom i Kalalargom, pod ravnanjem voditelja glazbara Bože Škarice.

Večeras u konkatedralnoj crkvi sv. Marka s početkom u 19 sati je misa za domovinu.

Na Kačićevu trgu u 20 sati na programu je koncert klape Garbin.

J.Glučina/ MP