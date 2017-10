Rukomet, 2. HRL JUG (žene), 1. kolo: Makarke remijem otvorile sezonu

Dobru rukometnu utakmicu gledali smo na otvaranju sezone u Makarskoj. Premda ovaj dvoboj nije bio na najvišoj kvalitetnoj razini bio je ovo ogled pun trke i borbenosti. Na koncu su obje ekipe mogle do pobjede, stekao se dojam da su neriješenim ishodom zadovoljnije bile gošće. Otvaranje susreta nije donijelo osjetljiviju prednost kako domaćim tako ni gostujućim rukometašicama, tek u 23. minuti domaće su imale plus dva (13 : 11). Laganu nadmoć koju su imale krajem prvog poluvremena domaće su nastavile i nakon odmora. Najveću prednost igračice Mladena Bagića imale su u 44. minuti kada su vodile sa 21 :17, no propustile su uzeti bodove u samoj završnici (27:26, 28:27). Ni to nije bilo dovoljno, u zadnjoj minuti Runtić je postavila konačnih 28 : 28. Kod Hotela Makarska najpreciznije su bile Mirna Delić koja je većinu svojih pogodaka (9) postigla udarcima sa 7 metara i Ana Sokol (6), kod Trogira je to bila Krešimira Lukač (7). Osim njih treba spomenuti i mlade vratarke Miju Juričić i Paulinu Pavković.

Jakov Kovačević