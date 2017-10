Futsal: Osredkar potopio Brod 035

1. HMNL, 1. kolo

Brod 035 - Novo vrijeme Apfel 2 : 5 (1 : 1)

Slavonski Brod, Sportska dvorana. Gledatelja: 400

Suci: Tomić (Zagreb) i Hasičić (Jastrebarsko)

Strijelci: 0:1 De Sousa (20.), 1:1 Čavar (20.), 1:2 Osredkar (31.), 1:3 Osredkar (33.), 1:4 Osredkar (35.), 1:5 Bajrušović (38.), 2:5 Čavar (39.)

Brod 035: Milanović, Kovačević, Čavar, Gačić, Ruhek, Petrović, Đerek, Barišić, Eror, Ferić, Sremec, Lučić

Trener: Ivica Čorluka

Novo vrijeme Apfel: Bašković, Vuković, Osredkar, Bajrušović, Sokol, Musinov, De Sousa, Andrijašević, Šuljić, Nižetić, Domić, Herceg

Trener: Teo Strunje

Igrač utakmice: Igor Osredkar

Na otvaranju sezone Novo vrijeme Apfel je gostovalo u Slavonskom Brodu i slavilo protiv domaće momčadi. Iako to krajnji rezultat ne pokazuje utakmica je bila zanimljiva i neizvjesna do sredine drugog poluvremena. Sve do zadnje minute prvog poluvremena mreže Milanovića i Baškovića nisu se tresle, a zatim u pola minuta gledatelji su vidjeli dva pogotka. Najprije je De Sousa snažno pucao, lopta je okrznula Petrovića i završila u vratima domaćih. Vratar domaćih kreće u napadi i oštro puca, Bašković je odbio loptu do Čavara koji pogađa za izjednačenje. U nastavku su gosti imali laganu terensku nadmoć koju nisu uspjeli iskoristiti. Bilo je tako sve do 31. minute kada je razigrani Osredkar po drugi put doveo Novo vrijeme u vodstvo. U iduća četiri minuta Osredkar se prometnuo u igrača utakmice zabivši još dva pogotka. Vrataru domaćih je ostalo samo da pogledom poprati lopte koje su završile u njegovoj mreži. Pred kraj je Bajrušović povećao na 1:5, Čavar je postavio drugim pogotkom u 39. minuti konačnih 2:5. Split Tommy je u derbiju kola bio bolji od Futsal Dinama u Zagrebu (2 : 4 ) dok je Crnica uzela bod prošlosezonskom prvaku Nacionalu (7 : 7).

U idućem kolu Novo vrijeme je domaćin nebesko-plavima iz Vrgorca, a za očekivati je da će igrači Tea Strunje nastaviti s dobrim igrama i pobjedama.

J. Kovačević/arhiva MP