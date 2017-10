Bez vode: Zelenka, Ulica Stjepana Radića i u Živogošću

Zbog neophodnih radova na vodovodnoj mreži do daljnjega, odnosno do završetka radova nemaju vode potrošači u Ulici Stjepana Radića u Makarskoj, od rive do policije, javljaju iz Gradskog centra Osejava Makarska.

Zbog punkuća vodovodne cijevi u Živogošću – Mala Duba neće biti vode do dalnjega, a na predjelu Porat otklonjen je kvar i voda puštena.- Porat neće biti vode do daljnjega.

Zbog radova na vodovodnoj mreži u Makarskoj na predjelu Zelenka, cijelo područje Zelenke će biti bez opskrbe pitkom vodom do daljnjega.

MP