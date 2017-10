Udruga ‘Sv. Vinko Paulski’ 15 godina među Makaranima: Duhovno i materijalno pomažu najsiromašnije među siromašnima

Udruga Sv. Vinko djeluje punih 15 godina, ali se u javnosti uglavnom malo zna o njihovim akcijama. Rade samozatajno, a najveća nagrada im je kada uspiju nekome pomoći. Napravili su puno. Djeluju kao Caritas. Pod motom tražiti najsiromašnije među siromašnima, dajući sebe, pomažu drugima. O radu Udruge razgovarali smo s, predsjednicom. Prije nje Udrugu su vodili

- Imamo 40-ak članova svih uzrasta, muški i ženski, mladih i starih. Tu je desetak njih koji su stalno aktivni. Ali svi imaju svoju ulogu. Jedni mole, drugi se druže s potrebitima. Svaki dan odlaze na druženje u starački dom. Oni su tako sretni kada im se dođe. Naše je geslo “Tražiti najsiromašnije među siromašnima”. Ne misli se samo na materijalno siromašne, već one usamljene, odbačene, prezrene. Takvih ima i u staračkim domovima, ali i u vlastitim. Obilazimo ih tamo gdje je najteže i ako treba urediti njih i njihov dom to učinimo.

Kakva je suradnja sa drugima u akcijama koje organizirate?

- Suradnja s Caritasom jako je dobra. Sve akcije koje splitski Cartitas na ovom području ima usmjerava nama. S Centrom za socijalnu skrb surađujemo prema potrebi. Grad nam je do sada davao minimalan novac tisuću kuna godišnje!

Ali, duboko se nadamo da će sadašnje vodstvo mladih ljudi na čelu grada Makarska imati razumijevanja jer sve što radimo, radimo za potrebite građane ovoga grada – naglašava Ankica Ravlić, koja već osam godina uspješno vodi Udrugu.

Kako planirate aktivnosti, koliko je vaš rad javan?

-Vijest o nama se širi. Uvijek nakon akcije don Pave s oltara kaže prikupilo se toliko i toliko novaca i gdje se odnijelo. Primjerice, prikupili smo 35 paketa i podijelili. Za sve imamo povratnu informaciju.

Tko vam najviše pomaže?

- Don Pavao Banić je srce udruge. Bez njega ne bi uspjeli ništa. Udruga Sv. Vinko je međunarodna udruga. Mi smo velika vinkovska obitelj koja obuhvaća; milosrdnice, lazariste, Udrugu Sv. Vinko i vinkovsku mladež. Najviše donacija dobijemo od naših župljana kada prikupljamo hranu ili kada udruga napravi kolače… Ovdašnji ugostitelji, institucije, veliki trgovački lanci pomognu. Istina, još su rijetki donatori. Najviše daju zapravo članovi udruge. Prije svega daju svoju ljubav, vrijeme, dajemo sebe.

Udruga ne djeluje samo na području Makarske, već puno šire?

-Naravno, posjećujemo i pomažemo potrebite od Zagvozda do Gradca. Redovito obilazimo tri komune o kojima skrbimo. To je sada već prijateljstvo. Više od 15 godina idemo u Cenacolo i Zasiok. U Međugorje idemo u posjet Zajednici “Milosrdni otac”, zatim u komunu Cenacolo u Ugljanima i “Ivan 23.” Zasiok kod Hrvaca. Nosimo im hranu, higijenske potrebštine. Ali, od toga je njima važnije da ih posjetimo. Oni nama kažu: “Čekali smo vas”! To sve govori koliko takvi susreti ispunjavaju njih, ali i nas. Sve je volonterski. Radimo iz ljubavi na slavu Božju. Takve poslove možete raditi samo iz ljubavi.

Čini se kako je u današnje vrijeme sve više onih koji su u potrebi, povećava li se tako i članstvo Udruge?

-Vrata Udruge su uvijek otvorena pogotovo mladima. Tko se želi učlaniti, može se javiti u Župni ured sv. Marka.

Niz je još aktivnosti kojima se Udruga ponosi?

- Posebno smo ponosni na kumstvo djeci koja se školuju. Naime, ove godine smo završili projekt jednog školovanja za 10-ak djece u Beninu. Zahvaljujući tom projektu koji je trajao osam godina, desetak djece je završilo školu. Sada smo u projektu na Solomunskim otocima.Uz animaciju naše župe osigurali smo gotovo 30 stipendija. Osim toga pomažemo i u našem gradu potrebitim za školovanje ili u nekim drugim prigodama. Organizirali smo nedavno dva slavlja uz pomoć naših župljana i potporu pojedinih ugostitelja, pjevača župnog zbora… Bila je to proslava za 50. godišnjicu don Pavine zlatne mise. Bili smo tada organizatori velike proslave i počastili grad. Zatim drugi put povodom mlade mise fra Marka Gulina kada smo također na Trgu fra Andrije Kačića Miošića organizirali proslavu.

Učiniti drugog sretnim usrećuje i osobe koje to čine, od kuda nadahnuće?

- Nama je važna duhovna strana. Treba nam poticaj. Katkada je teško. Ljudi imaju velikih problema treba im pomoći, a za to je potrebna ljubav i volja. Tu veliku ulogu imaju duhovnici. Don Pavao Banić je duhovnik naše Udruge, ali i Područnog vijeća u Dalmaciji. Često nam pripremi duhovne obnove s temama koje nama pmognu u daljem radu. I ove subote je u Splitu duhovni seminar koji će voditi Igor Pranjić naš predsjednik i otac Dario Grbac, duhovnik na nivou Hrvatske, a na temu beskućništvo, ali s naglasakom na duhovno beskućništvo – kaže Ankica Ravlić.

Možeš imati kuću, ali si siromašan kada si usamljen, očajan i nesretan ako nemaš s kim progovoriti riječ. Takvi su potrebni pomoći, a na žalost ima ih puno. Svi oni koji mogu pomoći drugima, trebali bi to činiti, možda već sutra kao član Udruge Sv. Vinko Paulski Makarska.

J.Glučina