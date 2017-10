Mali nogomet: Lučićima Super i Master kup

Pred početak nove malonogometne sezone UMN Makarska organizirala je utakmice Super i Master kupa. Prvo je odigrana utakmica između prošlosezonskih prvaka među veteranima GO Lučić i pobjednika kupa Tučepi U, a prema očekivanju je družina Petra Lučića osvojila Super kup te tako osigurala Master finale. Iza toga su All in kao prvak lige i Veliko Brdo pobjednik kupa odigrali utakmicu za Super kup. Velobrđani su pobjedom osvojili Super kup i tako se plasirali u veliko finale.

U finalu su veterani GO Lučić-a potpuno neočekivano bili bolji od svojih puno mlađih protivnika i tako osvojili dvostruki trofej.

Prva malonogometna liga Makarske započet će u ponedjeljak 16. listopada 2017. godine.

J.K./Arhiva MP