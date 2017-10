Na makarskom tržištu:Lakše pronaći iglu u plastu nego drva za ogrijev

Možda ova tema i nestašica nikoga ne zabrinjava ovih dana dok nas u Makarskoj i na Makarskom primorju sunce grije. Toplo je, pa koga briga za ogrijev. No, sama pomisao na zimu prošle godine povod je da se osiguramo na vrijeme.

Premda se većina grije na struju, još prošle zime kada je ona uslijed jake bure nestajala, mnogi su shvatili da se moraju pobrinuti za alternativno zagrijavanje kuća.

Tko se nije opskrbio drvima teško će to sada učiniti. Na makarskom tržištu lakše bi bilo pronaći iglu u plastu sijena nego drva za ogrijev. Sudeći po policama trgovina gdje se inače nude drva za ogrijev kao što je Pevec, Era komerc i drugi u Makarskoj ih je trenutno nemoguće kupiti.

Da je potražnja puno veća od ponude govori i prizor s raskrižja na jugu grada. Godinama bi tu pojedinci prodavali svoja drva. Toga ove godine nema. U trgovinama također nema drva. Ni po oglasima ne možete često vidjeti da ih netko nudi. Kako ih onda nabaviti? Ukratko bit će vrlo teško.

U Era komercu u Makarskoj doznajemo, kako trenutno nemaju niti jednu paletu. Inače, u jednoj paleti je 1,8 metara kubnih i stoji 850 kn. Dobri poznavatelji tržišta kažu bit će teško do drva i bit će još skuplja. U zadnje vrijeme za ogrjev su dosta tražene pelete. No i njih, osobito onih najkvalitetnije vrste, teško je naći. Inače, vrećica peleta od 15 kg stoji 26 kn. Nismo pronašli ni brikerte.

U Pevecu, gdje mnogi idu u potragu za drvima, također ih nema. Inače,od trgovaca doznajemo da su od srpnja prodali više kamiona drva za ogrev, a držali su hrast i jasen kojeg je jedna paleta, sječenih na 33 cm, stajala 830 kn. Trenutno u Peveca su prodali sve i ne znaju hoće li više uopće dobiti drva.

Ipak nije nemoguće u ovim krajevima snaći se za ogrijev, uvjeravaju nas. Jedan domaćin nam otkriva kako je on nabavio drva, i to koja drva – maslinu! Ona je sigurno skuplja, ali. „Ima ovdje dosta starih domaćinstava.Voljeli bi urediti maslinike, a nemoćni su. Zato ponude drva onome tko će popilati masline i urediti maslinike.“ Tako je dobro i jednim i drugima. No važno je da se može naći.

J.Glučina/ IvoR