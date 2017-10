Županijska rukometna liga: Mlade hotelijerke pobjeđuju

ŽL 2006, 4. kolo:

Hoteli Makarska – Split 2010 23 : 15 ( 12 : 10 )

Hoteli Makarska: Turina, Tomašević, Cvitanović 1, Vrebac 14, Ivanac 2, Sučić, Bebić, Kapović 5, Herceg, Pavlinović, Roso 1, L.Roso, Staničić. Trener: Ljiljana Gudelj

ŽL 2004, 4. kolo

Hoteli Makarska – Split 2010 21 : 15 ( 12 : 7 )

Hoteli Makarska: Bekan, Okić, Selak 10, Kuzmanić 2, Vukić, L. Ravlić, Jurilj, Žarnić, Bogdan, Vranješ 3, Panžić, M.Ravlić 4, Hrkač, Pavlinović 2. Trener: Mirna Delić

ŽL 2002, 4. kolo

Hoteli Makarska – Split 2010 22 : 21 ( 11 : 9 )

Hoteli Makarska: Đuvelek, Vujčić, Vranješ 3, Perić 5, Juričić 3, bandur 2, Talaja 4, Batnožić, Šalinović 5, Ševelj, Panžić

Trener: Ljljana Gudelj

Županijska rukometna liga rukometašica, 3. kolo

Mlađe hotelijerke slavile protiv Cetine

U 3. kolu Županijske lige mlade rukometašice Hotela Makarska ugostile su svoje vršnjakinje iz Trilja i slavile u obje utakmice. One rođene 2004. su do uvjerljive pobjede došle ponajviše zahvaljujući efikasnoj Anđeli Selak koja je sedam puta tresla mrežu Cetine. Također su dobre bile i vratarke Lucija Ravlić i Hana Bekan koje su savladane samo sedam puta. A najmlađe (2006) su isto tako došle do novih bodova, Berta Kapović sama je postigla više pogodaka nego njezine suigračice.

Hoteli Makarska - Cetina 16 : 7 ( 9 : 4 )

Djevojčice 2004 : Ravlić, Selak 7, Stipičević, Vukić 2, Kuzmanić, Jurilj, Žamić, Bogdan, Mlinarević 1, Vranješ 3, Panžić, Ravlić 3, Hrkač, Pavlinović, Kajtazi, Bekan. Trener: Mirna Delić

Hoteli Makarska – Cetina 17 : 9 ( 7 : 3 )

Djevojčice 2006.: Turina, Cvitanović 1, Vrebac, Ivanac 4, Sučić 1, Bebić, Kapović 11, Herceg, Pavlinović, Tomašević, Staničić.

Trener: Mirna Delić

J.K./IvoR