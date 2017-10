3. HRL Jug – 2. kolo : Kingtrade lako protiv Metkovčana

Rukometaši Kingtradea očekivano su pobjedili drugu momčad Metkoviča 1963. Teško je bilo očekivati da bi mladi igrači gostiju mogli iznenaditi sastav Stipe Urlića. Kod domaćih je bilo evidentno da napad ne može bez Marina Urlića , na kraju je on bio najbolji strijelac dvoboja sa12. postignutih pogodaka. Metkovci su samo na početku utakmice bili u vodstvu od plus jedan, nakon toga domaći preokreću rezultat i do odlaska na odmor vode sa 17:14. U nastavku su domaći igrali još bolje, trener Urlić dao je priliku igrati i onima sa manjom minutažom a to dovoljno govori o snazi njegove momčadi. Jedino što se može zamjeriti domaćim rukometašima je nepotrebna nervoza, a radi nje su braća Nikola i Marino Urlić prije kraja utakmice završili na tribinama.

J.K. /IvoR