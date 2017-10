Rukomet: Makarke poražene u Sinju

2. HRL-Jug (žene), 3. kolo

Sinj - Hoteli Makarska 37 : 31 (16:14)

Sinj: Runje 1, Bilobrk 9, Hrgović-Tomić 8, Radonja 2, Boban 4, Mažurin 6, Laco 2, Bilandžić 1, Maras, Vugdelija, Poljak, Ćurković 3, Paštar 1, Pavić

Hoteli Makarska: Bogdan, M.Juričić, Delalić 2, Bandur, Sokol 5, Ševelj 1, N.Juričić 8, Kovačević, Delalić 9, Talaja 6, Vranješ, Vujčić, Selak, Šalinović, Đuvelek

Sedmerci: Sinj 4/3, Hoteli Makarska 3/3

Na gostovanju u Sinju rukometašice Hoteli Makarske bolje su otvorile utakmicu i iznenadile favoriziranu ekipu domaćih. Sredinom prvog poluvremena imale su prednost od četiri pogotka (12:16), no do odlaska na odmor domaće preokretom dolaze do plus dva. Početkom nastavka gošće utakmicu čine neizvjesnom, pogodcima N. Juričić i Sokol Makarke dolaze na plus tri (18:21). Tek tada su domaće rukometašice vidjele da gošće misle ozbiljno, prebacuju u brzinu više i novim preokretom dolaze do očekivanih bodova. Kod Sinja su Bilobrk, Hrgović-Tomić i Mažurin bile najefikasnije, a kod hotelijerki Delić, N.Juričić i Talaja.

J.K./IvoR