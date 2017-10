Završni čin proslave Dana grada: Big band i Marko Tolja napunili dvoranu Arte, oko 150 posjetitelja uživalo u jazz i swing večeri

O.Franić / IvoR

Marko Tolja: Kod kuće radim i pop glazbu, ali nisam sklon guranju u eter – jazz i swing mi omogućuju uživati i živjeti lijepo

Prezime Tolja ima određenu težinu u hrvatskoj glazbi – Markov stric Denis Tolja bio je popriličan hitmaker još tamo u osamdesetima, pogotovo kroz rad s grupom Denis i Denis čije se pjesme poput Ja sam lažljiva ili Program tvog kompjutera na radijima skoro svakodnevno vrte i danas. Iako najpoznatiji po jazz i swing izvedbama, Marko Tolja i sam paralelno gradi svoju pop karijeru mada će istaknuti da mu ovakav tempo, kojim gura proteklih 10 godina, i dalje savršeno odgovara.

- Zapravo se swingom i općenito «ovakvom glazbom» bavim posljednjih desetljeće i nekako se isprofiliralo da kada treba pjevati swing ljudi zovu mene. Na sličan me je način vjerojatno pronašao i Božo Škarica. Zapravo je ta glazba i sav taj «retro» stil nekako prilično spontan kod mene a volim dosta stvari iz tog razdoblja, ne samo glazbu, pa računam da sam se možda jednostavno rodio u krivo vrijeme. Uz sve to, vrtjele su se ovakve ploče kod mene doma, dosta sam naučio i od oca, imam nekakav senzibilitet za takav vokal i sve zajedno, kada sam se odlučio krenuti s profesionalnom karijerom u glazbi, jedino mi je logično bilo da krenem s onim što volim – kazat će 33-godišnji Riječanin, priznavši da uživa u suradnji s makarskim Big Bandom kao i u svakom dolasku u Podbiokovlje, te kazavši da ga je ugodno iznenadio novi koncertni prostor u gradu. – Prostor mi se jako sviđa, nema veze što je nešto manji jer uređen je jako lijepo i osjećam se dobro tamo, isto kao što se osjećam kada dolazim iznova u Makarsku. Lanjski nastup na Jazz festivalu je bio odličan, vjerujem da će tako biti i svaki put kada se vratim. Moram pohvaliti i odličnu suradnju s makarskim Big bandom kojem svaka čast na znanju i trudu. U današnje vrijeme je izuzetno teško uopće ustrojiti takav projekt, kamoli održavati ga na pravi način.Mnogo puta sam se i sam uvjerio da u bendu ne moraju svirati isključivo profesionalci da bi se stvorilo ono nešto – dodat će Marko Tolja. Inače, kao i mnogi glazbenici i on je proveo prilično radno ljeto odrađujući brojne nastupe po obali i dalje. Dolazak u Makarsku pogodio se praktički s posljednjim obavezama u ovom razdoblju, nakon čega će se opet neko vrijeme posvetiti sebi i svoj autorskom radu. – Upravo smo pri kraju ljetne turneje s orkestrom HRT-a, na kojom smo promovirali album jazz i swing obrada nekih legendarnih rock stvari s ovih naših prostora i sad za koji dan je završni koncert u Zagrebu. A osim toga, mislim da mi je i vrijeme pomalo se opet uhvatiti gitare i klavira te raditi nove pjesme. Danas mi jazz i swing puno pomažu u plaćanju mjesečnih računa, a ja kao autor radim i drugačiju glazbu, neke pjesme su čistokrvni pop ali nisam od onih koji se pošto poto žele gurati u eter. Dobro mi ide i ovim tempom i prilično sam zadovoljan čovjek – otkrit će Marko Tolja.