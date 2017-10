Futsal, 1. HMNL, 3. kolo: Prva pobjeda Novog vremena u Dubrovniku

U dalmatinskom derbiju odigranom u dubrovačkoj dvorani Gospino polje Novo vrijeme Apfel je porazilo domaći Square sa 2:0. U tvrdoj i neizvjesnoj utakmiciu kojoj su i domaća i gostujuća momčad imali svoje prilike mreže se nisu tresle do 34. minute. Tada je mladi Vlado Andrijašević pogodio za vodstvo gostiju. U samoj završnici utakmice pečat na drugu ovosezonsku pobjedu Novog vremena stavio je iskusni Igor Odsredkar. Makarani su tako došli do prve prvenstvene pobjede u Dubrovniku iskupivši se tako za poraz na domaćem terenu od Vrgorca u prošlom kolu, dok su gospari upisali drugi uzastopni poraz.A da favoritima za naslov neće biti lako pokazalo se već u ovom kolu, momčad Split Tommyja spasila se u Vrgorcu dok Nacionalu to nije pošlo za rukom u Slavonskom Brodu. U sjajnoj utakmici odigranoj pred punim gledalištem Brod o35 je neočekivano slavio protiv prošlosezonskog prvaka Nacionala. Vrgorac je na domaćem parketu vodio sa 2:0 protiv splićana koji su do kraja utakmice uspjeli anulirat prednost nebeskoplavih. Vrgorčani su tako prekinuli pobjednički niz gostiju koji su u 3. kolu upisali prvi gubitak bodova.

J.Kovačević