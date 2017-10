Futsal: Osijek Kelme stopostotni, Potpićan bez osvojenog boda

Nakon tri odigrana kola 1. HMNL na čelu tablice izbio je sastav Osijeka, a fenjer drži slabašni sastav iz Potpićana. Brod 035 je najveće iznenađenje ovog kola, s 5:3 na domaćem je terenu slavio protiv prošlosezonskog prvaka Nacionala. Futsal Dinamo je potopio navaka u ligi Crnicu, i s uvjerljivih 6:1 došao je do prvih ovosezonskih bodova. Vrgorac je bio tvrd orah Split Tommyju, favorizirani gostu uspjeli su doći do boda iako su nebesko plavi vodili s 2:0. Novo vrijeme Apfel je došlo do važne pobjede u Dubrovniku, do tri boda stigao je i Osijek Kelme na gostovanju u Labinu. Alumnus je na krilima Pezelja potopio žutu podmornicu i u zagrebačkom derbiju slavio protiv Uspinjače s 5:4. Trostruki strijelac za studente bio je Tomislav Pezelj koji je najzaslužniji što su bodovi otišli na stranu studenata.

Rezultati. Vrgorac – Split Tommy 2 : 2, Albona Potpićan 98 – Osijek Kelme 2 : 5, Square – Novo vrijeme Apfel 0 : 2, Brod 035 – Nacional 5 : 3, Futsal Dinamo – Crnica 6 : 1, Alumnus – Uspinjača 5 : 4.

Poredak: Osijek Kelme 9, Split Tommy 7, Alumnus 6, Novo vrijeme Apfel 6, Crnica 4, Vrgorac 4, Futsal Dinamo (-1) 3, Uspinjača 3, Square 3, Brod 035 3, Nacional (-1) 1, Albona Potpićan 98 0.

U idućem kolu Novo vrijeme Apfel je domaćin Albona Potpićanu 98.

J.K./arhiva MP