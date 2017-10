Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Makarske: Prijava kandidatura najkasnije do 12. studenog

Sukladno Odluci Gradskog vijeća od 29. listopada ove godine, u nedjelju 3. prosinca 2017. u Makarskoj će se održati izbori za članove vijeća mjesnih odbora. Izbori se raspisuju za članova vijeća mjesnih odbora Ratac-Zelenka, Bili-brig-Gorinka, Plaža-Sinokoša, Centar, Bidol-Vrpolje, Istok-Dugiš i Veliko Brdo.

Prijedlozi lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora moraju biti dostavljeni Izbornom povjerenstvu za provedbu izbora do 12. studenoga 2017. do 24:00 sata.

Očitovanja o prihvaćanju kandidature za članove vijeća Izborno povjerenstvo će ovjeravati svakim radnim danom od 8 do 14 sati, subotom i nedjeljom od 8 do 12 sati te 12. studenoga 2017. od 8 do 24 sata.

Izborno povjerenstvo će u roku od 72 sata od isteka roka za kandidiranje objaviti na oglasnoj ploči Grada Makarske i na internetskim stranicama Grada Makarske sve pravovaljane predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbora članova vijeća, dakle, do 15. studenoga 2017. u 24 sata.

Odluku o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora, Obavijest o održavanju izbora za vijeća mjesnih odbora, Obavijest o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova, te Obavezne upute o obrascima za kandidiranje možete pronaći na linku makarska.hr/hr/mjesni-odbori/2497

MP