Mali nogomet: Stari prvaci All in ponovno jurišaju

UMN-Makarska

Odigrano je treće kolo 1. malonogometne lige Makarske, a prošlosezonski prvaci All in i u ovoj sezoni istaknuli su kandidaturu za najviši plasman. S visokih 6:1 porazili su sastav Brela kod kojih se vidi da turistička sezona još uvijek traje. Gornja Vala po svemu sudeći bit će uz All in najozbiljniji kandidat za naslov, jer mrežu Balature tresli su pet puta. Treću pobjedu u ovom kolu upisala je pojačana momčad Kingtradea, ostaje za vidjeti mogu li u kontinuitetu igrati dobro. DPH Torcida MR i CB Monaco odigrali su uzbudljivu i kvalitetnu utakmicu, i neriješenim rezultatom na kraju moraju biti zadovoljni jedni i drugi. To se može kazati i za dvoboj Malog Plamena i Velikog Brda.

Veterani su drugo kolo, u derbiju su GO Lučić minimalnim rezultatom porazili Tučepi U. Na toj utakmici se dogodio nepotrebni incident. Disciplinski sudac je s godinu dana zabrane igranja i vođenja (GO Lučić/Balatura) kaznio Mirka Selaka radi vrijeđanja i pokušaja napada na suca Roberta Kurtovića. Suigrač Danko Jović dobio je 3 utakmice zabrane igranja. Kingtrade i Zagora su odigrali 2:2. Utakmica između Veselka i Podgore nije se igrala, a u zakazano vrijeme na parket su izišli samo igrači Veselka.

Prva liga 3. kolo

Rezultati: All in - Brela 6 : 1, Gornja Vala - Balatura 5 : 1, CB Monaco - DPH Torcida MR 2 : 2, Veliko Brdo - Mali Plamen 3 : 3, Kingtrade - Baška Voda 4 : 1

Poredak: All in 9, Gornja Vala 6, Kingtrade 6, DPH Torcida MR 5, CB Monaco 4, Baška Voda 4, Veliko Brdo 3, Mali Plamen 2, Brela 1, Balatura 0

Liga veterana 2. kolo

Rezultati: GO Lučić - Tučepi U 2 : 1, Kingtrade - Zagora 2 : 2, Veselko - Podgora 3 : 0 bb

Poredak: GO Lučić 6, Zagora 4, Tučepi U 3, Veselko 3, Podgora 0

Treće kolo lige veterana igra se u nedjelju 5. studenog, a 1. liga svoje utakmice igra u ponedjeljak 6. studenog .

J.K./arhiva MP

