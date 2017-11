Rukomet, 3. HRL-jug, 4. kolo: Makaranima minimalna pobjeda

Dvoboj Kingtradea i Biograda II pripao je domaćoj momčadi koja je sredinom drugog dijela imala veću zalihu golova , što je na kraju bilo presudno da bodovi ostanu u Makarskoj. Imali su rukometaši Stipe Urlića u prvom poluvremenu u više navrata plus tri (4:1, 7:4, 13:10) ,ali su se uporni gosti koji su imali samo jednog pričuvnog igrača stalno vraćali. Makarani su u nastavak susreta ušli sa + 2, kada su u 35. minuti imali prednost od 18:13 činilo se da će lako do bodova. No, nakon toga gosti su smanjivali zaostatak , a u 53. minuti su poravnali na 23:23. U stvaranju nove razlike za domaće najviše su pridonjeli Nikola Urlić i Janko Stakić, Bruno Pivac u 59. je minuti pogodio za 27:25. U zadnjoj minuti Nikola Škiljić postavio je konačnih 27:26. Kod domaćih su se osim najpreciznijeg strijelca susreta Nikole Urlića istaknuli Roko Šimić, Bruno Pivac i vratar Teo Volarević, dok su kod gostiju bolji od ostalih bili Marino Žepina, Filip Škiljić te Hrvoje Jelčić.

J.Kovačević