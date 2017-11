Makarske odbojkašice: Pobijedile u petom pokušaju

ODBOJKA

1 B liga (žene), 5. kolo

Makarska - Solin 3 : 0 (25:6, 25:16, 25 :18)

Dvorana na GSC. Gledatelja: 35

Suci: Mate Lučić i Ante Jukić

Makarska: Puharić, Srzić, Šuta, Čatlak, Lukić, Boras, Vujčić, Jović, Šabić, Mustapić

Trener: Danijela Vujčić

Odbojkašice Makarske u petom su kolu prvenstva došle do prve pobjede. Za to im je trebalo svega 49 minuta, a gošće iz Solina nisu im pružile ozbiljniji otpor. Već u prvom setu vidjela se odlučnost domaćih odbojkašica za prekid negativnog niza. U drugom su gošće došle do 16, u trećem 18 poena, ali više od toga nisu mogle. Mora se na kraju istaknuti da su odbojkašice Makarske izgledale još ljepše u novim MIKASA dresovima.

Rezultati: Makarska – Solin 3 : 0, Trogir – Sinj 3 : 2, Donat – Split 1 : 3, Brda II – Marina Kaštela II 0 : 3, Šibenik – Split VT 1 : 3

Poredak: Split 15, Dubrovnik 10, Brda II 9, Marina Kaštela II 9, Sinj 9, Trogir 7, SPLIT VT 6, Makarska 4, Donat 3, Solin 3, Šibenik 0

J.K./IvoR