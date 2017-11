Rukomet: Hotelijerke slavile na Neretvi

Rukomet 2 HRL – Jug (žene), 5. kolo

Metković – Hoteli Makarska 26 : 27 ( 14 : 14 )

Hoteli Makarska: Đuvelek, Pereić 6, Talaja 3, Sokol 4, Bandur, Delić 4, Ševelj 2, Selak 2, Vujčić, Delalić 6, Šalinović, Kovačević, Juričić

Sedmerci: Metković 4/4, Hoteli Makarska 8/5

Rukometašice Hotela Makarska u petom su prvenstvenom kolu gostovale u Metkoviću, a nakon uzbudljive i neizvjesne igre na kraju su pobijedile sa jednim pogotkom razlike (26:27). Makarke su bolje otvorile utakmicu i u početnim minutama imale vodstvo od plus dva (3:5, 4:6), a da su do sredine poluvremena bile preciznije prilikom izvođenja sedmeraca prednost je mogla biti i veća. Domaće su nakon toga preokrenule rezultat i u dva navrata imale plus tri (10:7, 13:10). Da prvo poluvrijeme završi bez pobjednika zaslužne su Delalić i Sokol. U nastavku hotelijerke su stalno bile u vodstvu, a u 45. minuti vodile su s 24:20. Domaće su pokušale još jednim preokretom doći barem do boda, a na kraju su ipak morale čestitati gostujućim rukometašicama na minimalnoj pobjedi.

Rezultati: Sinj – Trogir 28 : 22, Orkan – Marina Kaštela 19 : 21, Zadar – Split 24 : 29, Metković – Hoteli Makarska 26 : 27. Dalmatinka je bila slobodna u ovom kolu.

Poredak: Dalmatinka 8, Sinj 8, Marina Kaštela 6, Hoteli Makarska 5, Metković 4, Split 4, Trogir 3, Orkan 2, Zadar 0.

