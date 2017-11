Primanje gradonačelnika Jure Brkana za nagrađene u turizmu: Hotel Maritimo i konoba Kalalarga ponos Makarske

Makarsku turističku ponudu obogatili su prije desetak godina, a danas se o konobi Kalalarga i obiteljskom hotelu Maritimo koji je na zapadnom dijelu šetnice uz gradsku plažu, govori kao o najboljima među najboljima na Jadranu. Brojni posjetitelji sa svih strana svijeta svjedoče svojim ocjenama koliko su zadovoljni uslugom i kvalitetom. Ime ovog hotela i konobe hvale turisti diljem svijeta promičući turističku ponudu Makarske. Ove godine za kvalitetu ponude okitili su se prestižnim priznanjima.

Za dobitnike turističkih nagrada makarski gradonačelnik Jure Brkan upriličio je primanje na kojem im je čestitao na prestižnim nagradama i zaželio njima daljnji uspješan rad na dobrobit cijelog grada. Gradonačelnik je uručio priznanja Svjetlani Vuković za hotel Maritimo i Mariju Tomašu, vlasniku konobe Kalalarga.

- Vi doprinosite našoj težnji da postanemo vrhunska turistička destinacija. Zadovoljstvo mi je zato čestitati vam na ovakvim priznanjima. Mario Tomaš i njegova konoba Kalalarga koja je otvorena prije 13 godina, dobro je znana među sugrađanima, ali i u cijeloj Hrvatskoj pa i šire. Sada je dobitnik priznanja Šampion u turizmu za 2017. godinu u kategoriji najboljih restorana na Jadranu po ocjeni turističke patrole Večernjeg lista. Koliko je značajna ta turistička patrola Večernjeg lista svjedoče brojna priznanja koja je Makarska osvajala ranije skoro svaku godinu u više kategorija… Međutim, nakon toga već niz godina nismo dobili ništa. Sada je Mario Tomaš tome pridonio. Prepoznata je kvaliteta ponude njegova restorana, odnosno konobe. Bilo bi super kada bi u gradu bilo više ovakvih konoba. Kao grad ćemo se ponositi time i nadam se kako će njegovo iskustvo i potpora Grada Makarske tome pridonijeti – naglasio je gradonačelnik Brkan.

Mario Tomaš je podsjetio kako prošle godine nisu uspjeli dobiti dobre ocjene ove patrole. No ove godine su uložili dodatne napore na poboljšanju kvalitete i nagrada nije izostala. – Ponosan sam na sve koji rade u konobi Kalalarga. I meni je žao što je u gradu jako malo konoba. Nagrada gradonačelnika me ugodno iznenadila. To je priznanje za cijelu ekipu od dvadesetak zaposlenih koji radi u konobi Kalalarga, a od toga 12 stalno zaposlenih. To je familijarna priča. Konoba radi tijekom cijele godine, osim u siječnju kada je kolektivni godišnji odmor. U sezoni može istodobno ugostiti 80, a zimi 40-ak ljudi – kazao je Tomaš.

Maritimo je hotel s tri zvjezdice. To je manji hotel obitelji Vuković. Na Danima Hrvatskog turizma ove godine Maritimu- hotel s tri zvjezdice, dodijeljeno je priznanje 21. Turistički cvijet- kvaliteta za Hrvatsku, za 3. mjesto u konkurenciji malih hotela cijele Hrvatske.

- Premda se radi o malom hotelu, on je uveliko obogatio naš grad osobiti dio šetnice i zadovoljan sam što su ga prepoznale kolege iz HTZ-a. Posluju devetu sezonu. Ove godine osvojili su 3. mjesto, ali uvijek ima još prostora za napredak i osvajanje 1. mjesta. Gabariti se ne mogu dodati, ali zasigurno može zvjezdica – kazao je gradonačelnik Brkan čestitajući Vukovićima.

Svjetlana Vuković je zahvalivši na priznanju istaknula kako im je najveća nagrada što se gosti vraćaju, što njihov hotel preporučuju svojim prijateljima. – Imamo 22 smještajne jedinice, odnosno 21 sobu i jedan apartman. Hotel je na tri kata ima lift, restoran, garaže.. Najčešći gosti su im Britanci, Skandinavci, Kinezi… Ima ih od svuda, a hotel je odlično popunjen od polovine travnja do konca listopada. Radi nas dvadesetak u sezoni. Osim obitelji i radnici koji su tu više sezona osjeća se kao dio tima. Tu pozitivnu energiju zbog koje se ugodno osjećaju gosti osjete i vraćaju se – zadovoljno će Svjetlana Vuković, koja vodi obiteljski hotel Maritimo.

Tonči Vuković zahvalio je na čestitkama i priznanju grada te dodao kako ih je nagrada uručena im nedavno u Malom Lošinju zaista ugodno iznenadila i ona im je, kaže, podstrek da se trude zadržati ovu kvalitetu usluge.

- Grad više od vas treba raditi da postane top turistička destinacija čemu svakako težimo. Ulaganje u ljepotu, uređenje grada i poboljšanje infrastrukture je izravno ulaganje u dogradnju kvalitete turističke destinacije – istaknuo je gradonačelnik Brkan prilikom uručivanja priznanja dobitnicima nagrada u turizmu.

J.Glučina/ IvoR