Futsal: Split Tommy se vratio na tron

1 HMNL, 5. kolo

Split Tommy je u zadnjoj utakmici 5. kola 1. HMNL ostvario uvjerljivu pobjedu na gostovanju u Labinu. Sa 2:10 savladao je domaći Potpićan i tako se vratio na vrh ligaške ljestvice. U derbiju kola Futsal Dinamo je slavio u Vrgorcu rezultatom 1:2. U uzbudljivom susretu Vrgorčani su poveli u 8. minuti preko Martinca s 1:0. U nastavku je uslijedio veliki preokret, gosti su dva puta tresli mrežu Hercega i došli do važnih bodova. Uz gubitak bodova u ogledu protiv zagrebačkog Nacionala dubrovački Square je pretrpio još jedan gubitak. Njihov najbolji igrač Adrijan Micevski pretrpio je težu ozljedu i neće moći igrati do kraja jesenskog dijela prvenstva. Drugu ovosezonsku pobjedu ostvario je Brod 035 savladavši šibensku Crnicu. Uspinjača je slavila protiv Osijeka K, žuta podmornica je tako nakon remija u prošlom kolu ostvarila prvu pobjedu pod vodstvom novog trenera Zdravka Mavrovića. Novo vrijeme je drugu utakmicu za redom došlo do visoke pobjede, a nakon što su u prošlom kolu utrpali Potpićanu dvanaest komada u ovom su to ponovili na gostovanju kod Alumnusa.

Rezultati: Albona Potpićan 98 – Split Tommy 2 : 10, Vrgorac – Futsal Dinamo 1 : 2, Square – Nacional 3 : 6, Brod 035 – Crnica 3 : 2, Alumnus – Novo vrijeme Apfel 1 : 12, Uspinjača – Osijek Kelme 3-: 1.

Poredak: Split Tommy 13, Novo vrijeme Apfel 12, Futsal Dinamo 12, Osijek K 9, Alumnus 9, Uspinjača 7, Vrgorac 7, Brod 035 6, Crnica 5, Nacional 4, Square 3, A.Potpićan 98 0.

J. Kovačević/arhiva MP