Mali nogomet: CB Monaco i Mali Plamen bez golova, Joviću smanjena kazna

UMN – Makarske

U četvrtom kolu 1. makarske malonogometne lige vodeći sastav na tablici All in odigrao je sa DPH Torcida MR bez pobjednika, ali unatoč tome i dalje drži tron. Pobjedama su mu se na bod razlike približili Gornja Vala i Kingtrade, a dvoboj između CB Monaco i Malog Plamena završio je za mali nogomet rijetkim 0:0.

Stanje u ligi veterana se komplicira. Podgora ni drugu utakmicu za redom nije došla na odigravanje utakmice. Igrači GO Lučić u trećem kolu također se nisu pojavili u dvorani na GSC, te dvije utakmice registrirane su sa 3:0 bb u korist protivničkih momčadi. Upravni odbor UMN smanjio je igraču GO Lučić Danku Joviću kaznu od tri utakmice ne igranja na jednu, ostaje za vidjeti hoće ta odluka promijeniti stav GO Lučica o istupanju iz lige.

1 liga:

Rezultati: All in – DPH Torcida MR 3 : 3, Gornja Vala – Brela 4 : 0, Kingtrade – Balatura 6 : 2, Veliko Brdo – Baška Voda 4 : 1, CB Monaco – Mali Plamen 0 : 0

Poredak: All in 10, Gornja Vala 9, Kingtrade 9, Veliko Brdo 6, DPH Torcida MR 6, CB Monaco 5, Baška Voda 4, Mali Plamen 3, Brela 1, Balatura 0

Liga veterana- rezultati: Tučepi United – Veselko 10 : 4, Zagora – GO Lučić 3 : 0 bb, Kingtrade – Podgora 3 : 0 bb

Poredak: Zagora 7, Tučepi U 6, GO Lučić (-1) 5, Kingtrade 4, Veselko 3, Podgora (-4) 0

Već po ustaljenom običaju veterani svoje utakmice igraju nedjeljom dok je ponedjeljak rezerviran za utakmice prvoligaša.

J. K./Ivor