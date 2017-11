Kickboxing: Makaranima četiri medalje na seniorskom Svjetskom prvenstvu

Makarski borci osvojili su četiri medalje za reprezentaciju Hrvatske na netom završenom Svjetskom kickboxing prvenstvu koje se od 3. do 11. studenog održavalo u Budimpešti. Naši borci natjecali su se s konkurencijom iz 60 svjetskih zemalja, a s dvije medalje kući se vraća Jure Drlje, koji je u disciplini pointfighting dogurao do finala gdje je izgubio od iskusnijeg Britanca, dok je u disciplini light contact zaustavljen u polufinalu, te je osvojio brončanu medalju. Srebro je osvojila i Anđela Stanić koja je do finala pointfightinga rušila predstavnice Bugarske, Velike Britanije i Meksika, da bi u završnoj borbi od nje bila bolje predstavnica Italije. Broncu je osvojila Ela Filipović izgubivši polufinalnuj borbu u light contactu od protivnice iz Irske. Usprkos fakultetskim obvezama, naši borci pokazali su kako se marljivost i trud isplati. – Bez obzira što se nijedno od njih nije vratilo kući sa zlatnom medaljom,vratili su se s nečim puno vriednijim,a to je iskustvo koje se stekli za cijeli život i daljnja natjecanja – kazat će trener Pero Gazilj.

O.F.