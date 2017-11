Odbojka 1. B liga, 6. kolo: Neočekivani poraz odbojkašica Makarske

Nakon što su u prošlom kolu prekinule crni niz i došle do prve ovosezonske pobjede odbojkašice Makarske ponovo su razočarale. Protiv gošća iz Trogira poražene su sa uvjerljivih 0:3, a da nisu bile ni blizu osvajanja bar jednog seta. U utakmici koja je trajala 61. minutu igračice Danijele Vujčić potpuno su pale u zadnjoj dionici igre, a kad se očekivalo da bi moglo doći do preokreta. Pet poraza i samo jedna pobjeda nije rezultat koji su očekivali u OK Makarska, za preokrenuti loše igre trebat će puno više treninga i želje za uspjehom.

J.K.