Prva HMNL: Split Tommy vodi, prate ga Novo vrijeme i Futsal Dinamo

U zadnjem susretu 6. kola 1 HMNL momčsad Futsal Dinama je upisala petu pobjedu za redom nadigravši dubrovački Square sa 7:2. Oslabljeni gosti nisu pružili ozbiljniji otpor malonogometašima Miće Martića. Split Tommy je potopio studente iz Zagreba sa visokih 12:2 i tako zadržao vodeće mjesto na prvenstvenoj tablici. Grdovićeve trupe napunile su mrežu Potpićana te tako došle do druge ovosezonske pobjede. Sa nova tri boda momčad Nacionala zakoračila je prema gornjem djelu ljestvice. Novo vrijeme Apfel je nastavilo sa uvjerljivim pobjedama, Makarani su na svom terenu slavili protiv Uspinjače te tako došli do četvrte pobjede u nizu. Šibenska Crnica je na Baldekinu porazila Osijek Kelme sa 6:4, domaći su tako nakon tri dvoboja bez pobjede konačno došli do triumfa produljivši tako negativan niz bijelo plavih iz Osijeka. Brod 035 je ostvario treću ovosezonsku pobjedu, na svom parketu slavili su protiv gostiju iz Vrgorca probivši se tako ma 5. mjesto. U ovom kolu postignuta su čak 63. pogotka, gledatelji su zaista mogli uživati vidjevši u prosjeku više od deset golova po utakmici.

J. Kovačević