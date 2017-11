Danas 15.studenoga zbog radova dio Gradca će biti bez opskrbe strujom. U vremenu od 12 do 14 sati, zbog radova na elektro energetskom postrojenju, bit će potrošači u Gradcu, ulice: Stjepana Radića, Jadranska od broja 67 do 111 i Jedro od broja jedan do dvanaest.

