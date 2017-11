Makarani obilježili Dan sjećanja : Ime Vukovara zasvijetlilo na Kačićevom trgu, svijeće gorjele po čitavom gradu

Kao i svake godine, Dan sjećanja na žrtvu Vukovara dostojanstveno je obilježen među građanima Makarske koji su se jučer okupili na tradicionalnom paljenju svijeća na Kačićevom trgu. Nakon svete mise u crkvi Sv.Marka , građani su se predvečer spustili do središnjeg gradskog trga iscrtavši svijećama put od crkve do središnjeg platoa, gdje su potom poslagali svijeće u obliku srca i križa ispisavši ime grada Vukovara. Tradiciju su održali i članovi MK Sveti Jure koji su se tijekom popodnevnih sati okupili s donje strane rive, zapalivši svijeće posložene u obliku križa. Ovogodišnji Dan sjećanja Makarani su obilježili uz mnogo događanja – dok je gradonačelnik Jure Brkan otputovao u Vukovar sudjelujući u Koloni sjećanja, Makarani su se već u petak predvečer okupili u Vukovarskoj ulici, svijeće su do jutra osvanule po čitavom gradu, a povodom Dana sjećanja jučer je organizirana i prva Utrka za Vukovar, u organizaciji SŠ fra Andrije Kačića Miošića. Na svoj su način ovaj datum obilježile i makarske škole kroz tematske radionice i nastavne sate posvećene gradu heroju, a žrtva Vukovara nije zaboravljena ni na sportskim borilištima, primjerice na jučerašnjoj utakmici Zmaja uoči koje je održana minuta šutnje za sve poginule tijekom opsade grada potkraj 1991. godine.

O.Franić / IvoR