Prva NLŽSD, 11. kolo: Borba za naslov neizvjesna

Još su dva kola do kraja jesenske polusezone 1. ŽNL, a borba za vrh tablice postaje sve zanimljivija. U Dugom Ratu je domaći Orkan pomalo neočekivano savladao vodećeg Uskoka, no i pored toga Klišani su ostali na prvom mjestu. Njihov kiks nije iskoristio Jadran iz Tučepi koji je u derbiju kola poražen na gostovanju u Prološcu. Tučepljani su odolijevali napadima domaćih do pred sam kraj utakmice, ali igračima Mladosti jedan pogodak bio je dovoljan da se izjednače po broju bodova s Jadranom s kojim sada dijele drugo mjesto. Zmaj je na domaćem terenu uvjerljivo savladao bivšeg drugoligaša Mosora. Više od osvojenih bodova veseli uvođenje mladih igrača u prvi sastav crvenih. Omiš, Omladinac i Postira slavili su u gostima i tako znatno popravili svoj položaj na ljestvici, Sloga je na domaćem terenu porazila Jadran (KS) i probila se u gornji dio tablice.

Iduće kolo donosi dva velika derbija, Jadran u Tučepima dočekuje vodeći Uskok i pobjedom bi zasjeo na vrh. Zmaj gostuje u Prološcu i pozitivnim rezultatom najavio bi svoju kandidaturu da na kraju jesenskog prvenstva možda i preuzme tron.

Rezultati: Orkan – Uskok 1 : 0, Mladost – Jadran T 1 : 0, Zmaj – Mosor 4 : 0, Jadran KS – Omiš 1 : 3, Hvar – Omladinac 1 : 3, OSK – Postira S 0 : 1, Sloga – GOŠK 2 : 0

Poredak: Uskok 24, Jadran T 22, Mladost 22, Zmaj 20, GOŠK 17, Sloga 17, Postira S 17, Omladinac 15, Omiš 14, Mosor 13, Orkan 13, Jadran KS 12, OSK 8, Hvar 7

J.K./IvoR