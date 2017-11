Proslavljen blagdan sv. Klementa, zaštitnika grada i makarske biskupije: Nadbiskup Barišić u procesiji nosio relikvije sveca mučenika

Makarska je 21.studenoga proslavila blagdan Svetog Klementa, zaštitnika grada i makarske biskupije. Euharistijsko slavlje i procesiju Kačićevim trgom u kojoj su nošene relikvije i kip sv.Klementa, predvodio je splitsko makarski nadbiskup

U nazočnosti gradskih i županijskih predstavnika na čelu sa predsjednikom Gradskog vijeća grada Makarske, dr. Markom Ožićem Bebekom i dogradonačelnikom Draženom Nemčićem u procesiji je uz nadbiskupa i više svećenika Makarskoga dekanata sudjelovao veliki broj vjernika. Tradicionalno pjevala se himna svetom Klementu u čast.

Nadbiskup mons.Marin Barišić predvodeći euharistijsko slavlje čestitao je Makaranima svetkovinu njihova zaštitnika. Pozvao je vjernike na povjerenje u Boga kako bi bili oslobođeni nerealnog straha koji je glavni neprijatelj svakog čovjeka. “Najveći progonitelj ljudskoga života je strah.

Strah je dobar da nas upozori od opasnosti, ali nije dobar nerealan strah. On blokira sve naše sposobnosti i talente… Tu se vidi koliko je važno povjerenje da smo djeca božja i da Bog brine za nas. Jedino je to potrebno za uspiješno nošenje s ovim progoniteljem ljudskoga života, sa strahom. Sveci mučenici su imali to povjerenje u Boga i neka i današnje slavlje bude rast u tom bogatstvu kojeg imamo, neka primjer hraberosti mučenika bude putokaz kojeg slijedimo, istaknuo je nadbiskup Barišić. Zazvao je blagoslov vjernika u zajedničkoj molitvi i nasljedovanju brojnih kršćanskih mučenika.

Župnik mons. Pavao Banić zahvalio je nadbiskupu, predstavnicima gradske i županijske vlasti, Župnom zboru župe Sv.Marka, svima koji su sudjelovali i pridonjeli blagdanskoj proslavi sv. Klementa. Proslava zaštitnika grada i makarske biskupije, završava večeras svetom misom kada se relikvije sveca s glavnog oltara gdje su za proslave bile izložene puku na klanjanje, ponovno pohranjuju sve do sljedećeg blagdana sv.Klementa.

J.Glučina/IvoR