Makaranin Toni Vranješ u proteklih je pet godina proputovao ‘pola svijeta’: Volim zagrebati ispod površine i što više upoznati kulturu, narod i običaje stranih zemalja

Čarolija i misterij dalekih, nepoznatih, krajeva oduvijek su bili nešto što je ljude privlačilo putovanjima, a vjerojatno nema osobe među nama koja ne bi poželjela pronaći slobodno vrijeme i otisnuti se negdje gdje nikada nije bila. Proteklih nekoliko godina, čini se, svijet po tom pitanju nikada nije bio manji – skoro će te svakog dana putem medija ili društvenih mreža pronaći zanimljivu priču nekog od hrvatskih ‘globetrottera’ koji su na ovaj ili onaj način, pješke, biciklom, motociklom, automobilom, vlakom ili bilo kako, odlučili ostaviti malo hrvatsku stvarnost iza sebe te osluhnuti bilo ostatka svijeta. Makarska već godinama ima MA Travel Festival koji redovno okuplja naše lokalne i hrvatske zaljubljenike u putovanja prometnuvši se u jedno od istaknutijih mjesta na kojima se mogu čuti iskustva sa svih strana planete, a i sam je festival potaknuo ne baš mali broj naših sugrađana da se na ovaj ili onaj način i sami okušaju u ovakvoj vrsti avanture. A iako do sada njegovo predavanje na domaćem festivalu još nismo dočekali, danas vam donosimo priču o našem sugrađaninu Toniju Vranješu (26) koji je proteklih pet godina postao čistokrvni globetrotter u svakom smislu te riječi i koji bi jednog dana, što fotografijama, a što pričom, imao itekako toga za kazati i makarskoj publici. Posljednje stanice bili su mu Maroko, Mauritanija i Senegal a do sada je, od 2012.godine, prešao golemi dio Azije, Mianmar, Tajland, Cambodiu, Laos, Maleziju, Vijetnam, Bangladeš, dvaput se vraćao u Indiju, obišao Tursku, Gruziju, Kosovo, Bugarsku i Makedoniju. Proteklih se dana Vranješ odmarao u rodnoj Makarskoj, a iako trenutno nema jasan plan iduće avanture, nema sumnje da će do nje uskoro i doći. – Zapravo sam još s obitelji kao dijete često putovao, znali smo kampirati i nekako su me uvijek privlačila daleka putovanja. Prvi put sam se odlučio na veće putovanje posjetivši Tajland, no to je bilo u klasičnom turističkom smislu, a nakon toga me nešto povuklo da nastavim, i to tražeći zemlje koje zapravo nisu ono što će čovjek od prve izabrati. Ljudi imaju previše predrasuda prema nekim stranim zemljama i to je nešto što vrijedi razbiti.Upozoravali su me da ne idem u Indiju, da ne idem u Tajland, no međutim taj Tajland je kao Amerika – sve je jednostavno, sve je dostupno, ljudi su zanimljivi i nikakvog bauka nema. Uglavnom, odlučio sam nastaviti posjećivati zemlju po zemlju, zagrebati malo dublje ispod površine i zadržati se minimalno po dva, tri ili četiri tjedna da ljude i krajeve doživim na pravi način – govori nam Toni Vranješ.

S financijske strane, kaže, troškovi takvih putovanja (a što će potvrditi i brojni drugi ) ne prelaze mnogo troškove života u Hrvatskoj i uz pažljivo planiranje nema straha da će te ‘zaglaviti’ na drugoj strani svijeta. S druge strane, iskustva, poznanstva i priče na koje se može naići u dalekim krajevima iskustvo su i pogonsko gorivo koje svakog ‘putnika u krvi’ tjera dalje. – Ono što volim su duža putovanja, recimo poput onog u Vijetnamu gdje sam prešao između 7.000 i 8.000 kilometara na motociklu. Tamo je jeftino kupiti motor i lako ga je prodati, pa sam se odlučio probati i sam – prešao sam od juga do sjevera, sve do granice s Kinom, potom se spustio u Laos i nakon toga natrag u Vijetnam. Usput se moralo kampirati, međutim to je nekakav scenarij puta u kakvom se najbolje osjećam – kazat će Vranješ, iznoseći nekoliko zanimljivih primjera različitosti običaja i ljudi širom svijeta. – Recimo, u Mauritaniji smo upoznali jednog ‘stranca’, vojnika koji je tamo na službi već dvije godine i koji tamo ne može niti steći prijatelje jer je tolika razlika između njihove civilizacije i one iz kojeg dolazi on, ili mi. Život je tamo doslovno od danas do sutra, ljude zanima samo da je u podne molitva, da je kasnije ručak i da se navečer operu noge i legne spavati. Dakle krug od jednog dana u kojem žive stalno ispočetka, a gotovo da i ne doživljavaju koncept planiranja nečega unaprijed, poput godišnjeg odmora, putovanja. Čim počneš takav razgovor u Mauritaniji, ubrzo će se izgubiti normalna interakcija. Inače i jest u pitanju jedna zatvorena zemlja, islamska republika s oko četiri milijuna ljudi na površinu veličine dvije do tri Francuske. S druge strane, mislim da nikad neću zaboraviti turista iz Sjeverne Koreje kojeg sam upoznao u Mianmaru. Čovjek priča kao da ga netko neprestano sluša i kao da su mikrofoni svugdje oko nas. Došao je na dva tjedna odmora, a iz priče sam shvatio da je za izlazak iz zemlje aplicirao vjerojatno još i prije nekoliko godina da bi na račun ‘dobrog vladanja’ bio nagrađen dvotjednim odmorom. Interesantno je da jako dobro zna engleski, da je izuzetno načitan, no za pojmove poput gmaila, facebooka, nikada nije čuo – priča nam Toni Vranješ.Ono što nas je posebno zanimalo, pak, bio je taj osjećaj s kojim se putnik vrati natrag u Hrvatsku – odnosno, kako mi živimo u odnosu na druge zemlje, bez obzira bile one razvijenije ili manje razvijene od naše. – Može se kazati da su ljudi u zemljama u kojima sam bio dosta življi, mnogo se više međusobno druže i gotovo sve se događa na ulici. Jednostavno, tamo, pogotovo u Indiji, je život šaren i zanimljiv, toliko boja, života a sve je to na ulicama. Nema velikih marketa i trgovačkih lanaca, gotovo svatko ima neku malu trgovinu i u prilici si čuti stotinu zanimljivih stvari. Razvijenije zemlje su ujedno i zatvorenije, tako da je gotovo nemoguće tako nešto doživjeti tipa u Francuskoj ili sličnim zemljama. A nakon svega što sam vidio, vjerujem da je nama Hrvatima puno bolje nego što mislimo, ili nego što volimo kazati. Jer, mi imamo sve potrebne uvjete za život, vrhunsku klimu, super lijepu zemlju, odličnu hranu i živimo u podneblju koje je vjerojatno najugodnije na čitavoj planeti. To što ekonomija nije bajna, nije ni drugdje. Možda nas jednostavno muči blizina najrazvijenijih zemalja Europe, pa želimo biti poput njih a očito još nismo u stanju – dodat će naš mladi sugrađanin.S obzirom da se amaterski bavi i fotografijom, njegova putovanja ovjekovječena su na vjerojatno tisućama fotografija, koje za sada čekaju priliku da zajedno s njegovom pričom budu i predstavljene, a dijelom i kroz tekstove koje se mogu pronaći preko njegove facebook stranice. U svakom slučaju, Makarska ima još jednog izvrsnog kandidata za iduće izdanje Festivala putovanja, a mi se možemo samo nadati da u to vrijeme Vranješ ipak neće biti par tisuća kilometara daleko, vozeći se motociklom po kakvoj zabiti i tražeći nova iskustva i nove zanimljive ljude.

O.Franić