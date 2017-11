UMN-Makarska: Brela upisala prvu pobjedu, Veliko Brdo prokockalo visoko vodstvo

Odigrano je 6. kolo 1. lige malog nogometa Makarske, vodeći All in očekivano je ubilježio novu pobjedu. Momčad Brela u ovom je kolu došla do prve ovosezonske pobjede, u uzbudljivom i neizvjesnom dvoboju protiv DPH Torcida MR na kraju su slavili sa 4:3. CB Monaco se pobjedon nad Kingtradeom probio na treće mjesto. Veliko Brdo je prokockalo vodstvo od 3:0 protiv Balature koja je strpljivom igrom došla do velikog preokreta. Gornja Vala je s 4:1 porazila nekompletni Mali Plamen i gurnula ga na začelje tablice. Mile Herceg (Kingtrade) vodeći je strijelac lige sa 9 postignutih pogodaka.

J.K.

Rezultati: All in – Baška Voda 6 : 0, CB Monaco – Kingtrade 3 : 1, Balatura – Veliko Brdo 5 : 4, Brela – DPH Torcida MR 4 : 3, Gornja Vala – Mali Plamen 4 : 1 Poredak: All in 16, Gornja Vala 13, CB Monaco 11, Veliko Brdo 9, Kingtrade 9, DPH Torcida MR 7, Brela 5, Balatura 4, Baška Voda 4, Mali Plamen 3