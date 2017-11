Dan torte makarane: Karmela Mateljak osvojila prvu nagradu na 12. natjecanju

Svečano je sinoć u hotelu Miramare obilježen već tradicionalni, 12. Dan torte makarane. Prema ocjeni žirija prvo mjesto za najbolju tortu makaranu pripalo jedrugo mjestoi treće mjesto. Novost ovogodišnjeg Dana torte makarane je i dječji žiri. Učenici iz obje makarske osnovne škole, njih sedmero, kušali su sve torte i najboljom procijenili onu iz hotela Osejava koju je napravilaBila je ove godine i nagrada za najbolji literarni rad na temu “Materina torta” za što je organiziran natječaj u Srednjoj školi fra Andrije Kačića Miošića u suradnji s Udrugom ‘Ruke za bolju Makarsku’ i Odjelom za društvene djelatnosti. Najviše ocjene i osvojeno prvo mjesto pripalo je učenikumentorica profesorica Ankica Ravlić, drugo mjesto osvojio jementorica Dražana Filipović i treće mjesto osvojila je učenica, mentor- profesor Ivan Ivanda.

Dan torte makarane, pobudio je ove godine veliko zanimanje najspretnijih u spravljanju tradicionalne makarske delicije. Na ovoj 12. po redu fešti makarane, upriličene u hotelu Miramare, sudionike je pozdravio dogradonačelnik Dražen Nemčić i izrazio zadovoljstvo što je ova manifestacija doživjela svoje 12. izdanje.

Naša kraljica slastica

“Veseli vidjeti sve okupljene sudionike čime daju doprinos značaju ove manifestacije. Grad Makarska i Turistička zajednica iz godine u godinu ulaže napore u promoviranje naše kraljice slastica. Ove godine je osmišljena i nova brošura. Makarska torta se radi s puno ljubavi naših domaćica koje čuvaju i prenose na nove generacije. Posebno ove godine raduje dječji žiri koji je jamac očuvanja baštine i prenošenja tradicije na mlađe uzraste”, kazao je dogradonačelnik Dražen Nemčić i zahvalio svima koji su pridonijeli održavanju ovog hvalevrijedna natjecanja. Dogradonačelnik Nemčić uručio je nagrade ovogodišnjim laureatima.

Svim sudionicima koji su pridonijeli organizaciji i održavanju manifestacije zahvalila je Sandra Vranješ, savjetnica za kulturu u Odjelu za društvene djelatnosti, koja je vodila organizaciju 12. izbora najbolje torte makarane, što ga organiziraju Grad Makarska i Turistička zajednica grada Makarske i uručila im zahvalnice. Torte je ocjenjivao stručni žiri u sastavu: Marino Srzić, predsjednik, dogradonačelnik Dražen Nemčić, Nede Bušelić, Vedrana Vela Puharić i Ana Kunac. Prvu nagradu osvojila je torta koju je pripremila Karmela Mateljak, drugonagrađena je torta Ivane Prodan i treću nagradu osvojila je torta koju je pripremila Ljubica Zovko. Na natjecanju su još sudjelovale: Marija Popović, Marija Vukadin i Mia Vranješ zajedno, hotel Osejava, Gita Srzić, Tončica Barišković-Franić, Ljubica Jukić, hotel Park, Paula Novak, hoteli Makarska, hotel Biokovo, Srđana Bušelić, Ivka Bušelić i konoba Veza.

Nagrađene su dobile originalnu nagradu – sat s motivom torte makarane (kreacija Nade Buljubašić) i originalne promotivne materijale torte makarane među kojima je i zanimljiva lepeza. Dan torte makarane, bio je prava fešta najstarije makarske delicije. Pjesmom i lijepim pričama, crtežima i figurama na temu makarane koje su izradili učenici OŠ Stjepana Ivičevića i OŠ oca Petra Perice, folklornim nastupom, slavila se najslasnija makarska delicija. Svečanost su uljepšali Folklorni ansambl Tempet i Điger bend. Program je vodila Žana Šulenta podsjetivši i ovaj put na zasluge našeg sugrađanina Marina Srzića koji je pričama o najstarijoj makarskoj slastici sačuvao je od zaborava.

Makarska se ponosi tortom makaranom koju domaćice rade stoljećima, a danas je na listi zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara prema odluci Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Veliki je to poticaj za čuvanje tradicije i obveza Makarske da svoju slasticu plasira i kao suvenir, i originalnu gastronomsku ponudu.

Tortu makaranu kušali su ovom prigodom članovi žirija, ali i brojni posjetitelji. Lijepo je bilo vidjeti samu prezentaciju i posluživanje torte makarane. To su odradili učenici Srednje strukovne škole Makarska sa svojim mentorom Goranom Mirosavljevićem.

I učenici dviju makarskih osnovnih sudjelovali su u ovogodišnjem programu izbora najbolje torte makarane. Njihovi radovi, razne figure na temu makarane rađene od različitih materijala bile su izložene na ulazu u hotel. U cilju popularizacije ove autentične makarske slastice tiskana je zanimljiva brošura u obliku male lepeze što je zgodno dijeliti kao originalan poklon.

Karmela Mateljak: “Puno mi znači nagrada za makaranu po bakinu receptu”

- Nisam očekivala nagradu, ali kako sam više puta sudjelovala, naravno da sam ju priželjkivala. I prijašnjih godina sam sudjelovala u natjecanju. Jako volim raditi makaranu. Ukućani ju vole jesti. Radim je za prigode i za poslati djeci studentima. Makaranu radim po receptu moje bake, a u nju idu ono standardno; bajami, jaja, šećer, maraskino, orašćići… Puno mi znači ovo osvojeno prvo mjesto, ali nisam ga očekivala. Trud se isplatio, drago mi je da je to prepoznato – kazala je Karmela Mateljak, čija je makarana prema stručnoj prosudbi žirija osvojila prvu nagradu.

Dječji žiri najboljom proglasio tortu hotela Osejava, slastičarke Marijane Grubišić

No, ove godine su i najmlađi donosili sud tko to pravi najbolju makaranu. Njima se svidjela ona iz hotela Osejava, a doznali su da je pravi Marijana Grubišić.- Sama sam se snalazila za recept. Osnovne sastojke vam svatko kaže, ali tajne naravno ne. Vjerujem da se djeci moja makarana najviše svidjela jer je možda blaža. Zato djeci više paše taj okus. Posebno me raduje nagrada kao priznanje da sam uspjela jer nisam Makarka i nisam imala autohtoni recept, već sam se sama morala domišljati – kaže Marijana Grubišić koja je majstorica makarane u slastičarni hotela Osejava.

Autohtona slastica dijelila se i na rivi



Izbor torte makarane je slobodan za sve građane, a ove godine pozivani su na najbolji način. Naime, na dan natjecanja, svim sugrađanima na gradskoj rivi podijeljene su dvije torte makarane umjesto pozivnica i to torte koje je napravila Nede Bušelić, koja je dva puta pobijedila na izboru najbolje torte makarane.

J.Glučina / IvoR