HMNL, 8. kolo: Crnica zaustavila pobjednički niz Novog vremena

Novaci u Prvoj HMNL, Crnica iz Šibenika, zaustavili su pobjednički niz makarskog Novog vremena Apfela u derbiju osmog kola odigranom u dvorani na Baldekinu. Crnica i Novo vrijeme Apfel su podjelili bodove odigravši 4 : 4 . Bio je ovo dvoboj pun uzbuđenja i preokreta, momčad Roberta Jelovčića izgubila je prvo poluvrijeme rezultatom 1 : 2. Gosti su u vodstvo došli u 7. minuti preko Šuljića, poravnao je Radić deset mimuta nakon toga. Pred odlazak na odmor Osredkar je po drugi put doveo Novo vrijemu u vodstvo. Domaći su početkom nastavka preokrenuli rezultat, u samo dvije minute postigli su tri pogotka i došli do prednosti od 4 : 2. Šibenčani nisu do kraja uspjeli zadržati tu prednost, pogodcima Andrijaševića i Osredkara u završnici susreta igrači Tea Strunje došli su do remija.

J.Kovačević