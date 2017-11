2. HRL- Jug (žene), 8. kolo: Hotelijerke uvjerljivo protiv Splita, Nina Juričić 11 puta tresla mrežu

Rukometašice Hotela Makarska nastavile su pobjednički niz, na domaćem su parketu došle do novih bodova kojima su se približile vrhu prvenstvene tablice. Početna rezultatska ravnopravnost iz prve četvrtine dvoboja trajala je do 18. minute, a preostali dio utakmice protekao je u znaku domaćih rukometašica. Do predaha je udarna domaća postava stekla šest pogodaka prednosti, a u tom je mozaiku doprinos mlade Mije Bandur bio velik. Nastavak susreta je samo bio pitanje rezultatske uvjerljivosti. Makarke su bile ekipa koja je bila bolja u svim segmentima igre, a uz to su pokazale bržu i efikasniju igru. Nina Juričić bila je prvo ime ove utakmice, bila je izuzetno napadački raspoložena te s 11 postignutih pogodaka i najefikasnija. Kod domaće ekipe u listu strijelaca upisalo se deset igračica, kod Splita je samo Valentina Rukavina bila opasna po vratarke Hotela Makarska.

J. Kovačević