Izborna konvencija makarskog SDP-a 2. prosinca: Sretan Glavičić jedini kandidat za predsjednika

Gradski odbor SDP -a Makarske na čelu s predsjednikom, predsjednicom Foruma žena SDP-a ičlanovima Predsjedništva u prostorijama stranke održali su konferenciju za novinare na kojoj su najavili održavanje izborne konvencije SDP -a Makarske 2. prosinca, te se osvrnuli na izbore za mjesne odbore 3. prosinca i aktualna zbivanja vezana za funkcioniranje grada.

Konvencija GO SDP -a Makarske će se održati 2. prosinca u hotelu Miramare s početkom u 10 sati, a biranje će trajati do 17 sati.

Birat će se predsjednik stranke, a za to je samo jedna valjana kanditdatura i to Sretana Glavičića koji je bio dopredsjednik stranke. Dosadašnji predsjednik Tonći Bilić odgovorio je na upit novinara da se nije kandidirao jer se malo želi odmoriti od politike, ali to svakako ne znači da neće i dalje biti aktivan u SDP-u „Osim predsjednika, također preferencijalinim glasovanjem. SDP je prva politička stranka koja je uvela biranje predsjednika po sistemu jedan član jedan glas od 2009., a sada i članovi Predsjedništva i ostalih organa. Time radimo još jedan iskorak u demokratizaciji i možemo poslužiti ostalima kao primjer ostalim strankama.

Na temelju Statuta, šest mjeseci nakon izbora trebamo birati nove članove svih organa. Bira se 19 članova Gradskog odbora, a kandidiralo se 26, te 6 članova Predsjednišva, a kandidirano je 11. I posebno oni koji su istakli kandidaturu za potpredsjednike i članove Gradsko g odbora. Nema dupliranja funkcija. Na samoj Konvenciji birat ćemo pet delegata (kandidiralo ih se 9) za Izvještajno tematsku konvenciju SDPH koja će se održati u Zagrebu 16. prosinca, a za to se prijavilo 9 kandidata, kako je istaknuo Tonći Bilić, govoreći o unutarstranačkim događanjima.”

Ovom prigodom SDP se osvrnuo i na predstojeće izbore za mjesne odbora koji su 3. prosinca istaknuvši kako zajedno s HSU-om SDP ima kandidate u svih sedam mjesnih odbora te da im je želja da oni dobro rade. Za svijetle primjere istaknuli su dosadašnji rad mjesnih odbora Veliko Brdo i Dugiš.

Jadgoda Martić, je najavila održavanje izbora za mjesne odbore koji će se održati 3. prosinca. „Po drugi put biramo mjesne odbore. Odnosno, predsjednika i članove. Mjesni odbori bi trebali biti produžena ruka Gradske uprave. Najbolje poznaju situaciju i probleme svojega područja te onda mogu najveći doprinos dati za njihovo rješavanje. Nužno je da od njih potiču inicijative prijedlozi i zahtjevi za ono što treba raditi i naravno uz nužno razumijevanje aktualne gradske vlasti tako se mogu najučinkovitije rješavati. Moj osobni dojam je da u prošlom mandatu mjesni odbori nisu dobro saživjeli kako bi trebali osim na Velikom Brdu i Istoku. Za ovu godinu je već kasno planirati neke stvari u proračunu, ali sada treba dobro startati za sljedeću godinu i mjesni odbori su ti koji trebaju sugerirati Gradskoj upravi što smatraju da je prioritet na njihovu području”, kazala je Jagoda Martić.

Posebno se osvrnula na probleme zdravstvene zaštite građana, Martić je izrazila nezadovoljstvo podsjetivši kako se ništa od predizbornih obećanja niti do danas nije pomaklo s mrtve točke. Podsjetila je kako ni danas u Makarskoj ne radi laboratorij, pored svih obećanja, kako nema tko očitati niti rendgen snimke, a ide zima, očekivane prehlade i upale pluća i drugo, a rendgena nema. Nitko kaže ništa ne poduzima na svim razinama pa tako niti Odbor u kojem je sama član kaže nije se niti jednom sastao!

O problemima Doma zdravlja govorio je i Stipe Bartulović, koji smatra da je i samo građanstvo trebalo zaoštriti retoriku u traženju kvalitetnih rješenja za jedno od osnovnih prava –pravo na kvalitetnu zaštitu i uslugu. Dodao je također da se valja pobrinuti kako bi se očuvala atraktivna lokacija Doma zdravlja u središtu Makarske.

J.Glučina/ IvoR