1. HMNL, 8. kolo: Futsal Dinamo se probio na drugo mjesto

U gradskom derbiju odigranom u Kutiji šibica Futsal Dinamo je ostvario novu pobjedu i tako nastavio svoj pobjednički niz. Momčad Miće Martića upisala je sedmu pobjedu u osam susreta, a jedini poraz doživjeli su na otvaranju sezone kod kuće od vodećeg Split Tommyja. Alumnus je poveo u 5. minuti, no nastavak dvoboja protekao je u znaku Futsal Dinama koji je na kraju slavio sa 6:1. Brod 035 je ostvario novu domaću pobjedu, a tako produljio agoniju Potpićana koji je u 8. kolu upisao osmi poraz. Brođani su mrežu Istrijana napunili do vrha. Split Tommy je do novih bodova došao porazivši momčad Osijeka rezultatom 3:1. Splićani su očekivano slavili protiv gostiju iz Slavonije koji su u Split došli u nekompletnom sastavu.

Šibenska Crnica zaustavila je pobjednički niz Novog vremena. U derbiju 8. kola odigranom na Šibenskom Baldekinu Crnica i Novo vrijeme su podijelili bodove odigravši 4:4. Bio je to uzbudljiv i neizvjesan susret te pun preokreta u kojem je prvo poluvrijeme pripalo gostima. U nastavku su domaći preokrenuli rezultat i došli do velike prednosti od 4:2, Crnica ipak nije izdržala do kraja nalete igrača Tea Strunje koji su pogodcima Andrijaševića i Osredkara došli do remija. Nebesko-plavi iz Vrgorca su na svom parketu nadigrali dubrovački Square sa uvjerljivih 6:1. Vrgorac je do visoke pobjede predvodio raspoloženi Subotić koji je zabio čak 4 pogotka.

Jakov Kovačević