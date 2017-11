Svečano otvoren centar „Adrion srce planine“: U srcu grada doživljaj jedinstvenog Biokova

Svečano je danas otvoren prezentacijski centar „Adrion srce planine“ u novouređenoj upravnoj zgradi na Gradskom sportskom centru Makarska.Centar je otvorio izaslanik predsjednika Vlade RH,državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. Svečani skup, brojne predstavnike javnog društvenog života i uzvanike pozdravili su makarski gradonačelnikravnatelj Javne ustanove PP Biokovo, državni tajnik Mario Šiljeg i, u ime Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Svi oni istaknuli su bogatstvo Biokova, zadovoljstvo što se realizirao ovako značajan projekt za prezentaciju jedinstvene planine i posebno zadovoljstvo što se ovaj centar otvara upravo na današnji dan, dan rođenja prirodoslovca dr. fra Jure Radića, utemeljitelja PP Biokovo.Adrion je kroz stoljeća bio pokretač brojnih životnih procesa za cijelo Makarsko primorje. Jedinstven krajobraz makarskog prodručja, nekoliko raznolikih eko sustava, mrežasti krš na površini planine, endemske vrste, bogatu kulturnu baštinu i utjecaj planine na život ljudi u blizini o čemu svjedoče takozvani stanovi… Sve to i još puno više može se vidjeti i naučiti u ovom centru. U njemu se može doživjeti atmosfera planine gdje se vrlo jasno može čuti glasanje endemskih vrsta.Biokovo nudi povijesne, reljefne, kulturne i zemljopisne sadržaje za pustolovni i rekreativni turizma. Otvaranje centra omaž je ovoj planini koja čuva Makarsku i stoljećima privlači svojim bogatstvom i jedinstvenošću. Centar je inovativno i interaktivno upoznavanje s karakteristikama Biokova koji će potaknuti svakoga na dalje otkrivanje sive kamene ljepotice.Dobrodošlicu svima zaželio je makarski gradonačelnik Jure Brkan.„Nije slučajno da ovaj centar čijom je realizacijom napravljen prvi veći iskorak u promociji Biokova otvaramo baš na današnji dan, dan rođenja našega velikana dr. fra Jure Radića, velikog čovjeka, teologa, prirodoslovca, utemeljitelja biokovskog botaničkog vrta i najzaslužnijega što je Biokovo proglašeno Parkom prirode. Ovaj centar sastavni je dio našeg projekta rekonstrukcije i nadogradnje stare upravne zgrade koja je prva niskoenergetska kuća na širem makarskom području. Realizacija nije prošla glatko. Grad Makarska se pokazao kao ozbiljan partner. U zgradu smo uložili 4,5 milijuna kn. Odnedavno smo počeli i s uređenjem okoliša u vrijednosti 150 000 kn. Imamo i dodatnih vantroškovničkih radova u iznosu 850 000 kn i nadam se da ćemo naći rješenje s Fondom kako riješiti i tu otvorenu zadnju stavku. Želimo da ovaj centar zaživi i uklopi se i s ostalim sadržajima na Gradskom sportskom centru, ali i sportskoj zoni „platno“ koju namjeravamo realizirati u naredne četiri godine”, kazao je gradonačelnik Brkan u dobrodošlici svima koji su nazočili otvaranju centra. Izrazio je zadovoljstvo što će „Adrion srce planine“ obogatiti turističku ponudu i posebno zahvalio na potpori u realizaciji ovoga projekta, Ministarstvu zaštite okoliša i energetike te Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Javnoj ustanovi PP Biokovo.

Velimir Vidak Buljan, ravnatelj JU PP Biokovo među ostalim je kazao: “Napokon! Nakon usvajanja Prostornog plana, zatim Plana upravljanja Parkom prirode Biokovo, električne rampe, drugih projekata došli smo do prezentacijskog centra. Adrion je ime planine, srce jer je Biokovo bilo pokretač svih životnih procesa”. Izrazio je ponos i zahvalnost svima koji su sudjelovali u projektu kojim se uspjelo na samo 120 četvornih metara dočarati ljepotu i bogatstvo svih 193 kilometra četvorna Parka prirode Biokovo i predstaviti sve njegovo bogatstvo. Vidak Buljan je najavio i skoro otvaranje prezentacijskog centra i s druge strane Biokova.

Aleksandra Čilić, načelnica sektora u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji je financirao izgradnju i uređenje zgrade na Gradskom sportskom centru u Makarskoj izrazila jer zadovoljstvo što će ovaj prezentacijski centar omogućiti svima da saznaju fascinantne podatke o bogatstvi Biokova te da će on zasigurno motivirati posjetitelje da posjete i planinu i uvjere se u njezinu ljepotu i posebvnost.

„Najstarije biokovske stijene imaju 22 milijuna godina! Biokovo je bogato s čak 25 endemskih vrsta…Takve informacije je važno upoznati i za to pružiti priliku drugima.

Hrvatska je bogata parkovima prirode i nacionalnim parkovima, ali ono na čemu se mora raditi je upravo njihova prezentacija kako bi ih bilo prepoznato što više.

Ovaj projekt, vrijedan 9,1 milijun kn je Fond u suradnji s Gradom Makarska i JU podržao sa 3,3 milijuna kn. Dvije su komponente projekta. Dio sredstava je bio osiguran za cjelovitu rekonstrukciju zgrade, energetsku obnovu kako bi potrošnja energije bila minimalna i dio na opremanje multimedijske prezentacijske dvorane. Fond će i dalje biti na raspolaganju kao partner u svim ovakvim projektima“.

Mario Šiljeg, izaslanik premijera Plenkovića, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike koje je u potpunosti financiralo izradu prezentacijskog centra iz projekta integracije u EU.

„Ovakav projekt je idealan primjer kako se suradnjom državne uprave i lokalne zajednice može postići puno i opće korisno i čime ćemo biti ponosni svi koji su na bilo koji način sudjelovali u projektu. Vrijednost ovog projekta je preko 9 milijuna kn i nije ovo jedini projekt kojim se uz potporu Ministarstva zaštite okoliša i energetiku realizira.

Pred nama je za Biokovo i projekt vrijedan 35 milijuna kn koji će se sastojati od više multifunkcionaolnih cjelina, koje će doprinijeti i prepoznatljivosti ovog Parka prirode i njegove komunalne infrastrukture, a posebno povećanju broja posjetitelja i sigurnosti tih posjetitelja koji će posjećivati Park prirode Biokovo. Izrazio je zahvalnost utemeljitelju dr. fra Juri Radiću izrazivši nadu kako će i otvoreni prezentacijski centar pridonijeti edukaciji i proučavanju Biokova sadašnjim i budućim generacijama te iznjedriti još nekog prirodoslovca poput dr. fra Jure Radića.

Otvoreni prezentacijski centar blagoslovio je don Alojzije Bavčević. Svečarskoj noti otvaranja centra pridonijela je ženska klapa Fjoret. Majstorice klapske pisme, kako ih je najavila voditeljica programa Žana Šulenta, pjevali su ovom prigodom i pjesmu inspiriranu gordim Adrionom „Biokovo, oče od kamena“. U prezentacijskom centru na divljenje posjetitelja premijerno je prikazan i njihov iznimno lijep spot za pjesmu “Biokovo, oče od kamena”.

Janja Glučina / IvoR