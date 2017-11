Damir Tomaš, pobjednik Grand Gourmeta 2017: Poseban jelovnik nudi u restoranu Arta larga by Gastro Diva 3. prosinca

U nedjelju će svi posjetitelji restorana Arta Larga by Gastro Diva imati prigodu uživati u večeri šefa kuhinje hotela Meteor.je pobjednik Grand Gourmeta 2017., Međunarodnog natjecanja konobara, barmena, barista, restorana i konoba, nedavno održanog, upravo u hotelu Meteor.

„Kako je odmah po natjecanju hotel Meteor zatvoren, rijetki su mogli kušati slasna jela koja naš meštar od kužine priprema. Zato smo odlučili prezentirati pobjednika Grand Gourmeta, Damira Tomaša i njegovo umijeće u pripremi najzahtjevnijih jela. U dogovoru s vlasnicima restorana Arta Larga Gastro Diva, šef Damir Tomaš će upravo ovdje predstaviti svoje umijeće s jednim originalnim menijem”, kaže Josipa Kuzmanić, direktorica hotela Meteor, ponosna što je upravo šef kuhinje njihova hotela, u kategoriji restorana, pobjednik Grand Gourmeta 2017. i što će svoje umijeće moći prezentirati i široj publici u gradu, a ne samo gostima Meteora.

Damir Tomaš, šef kuhinje hotela Meteor zajedno s timom kuhinje restorana Arta Larga by Gastro Diva, posjetiteljima će ponuditi vrlo originalan i slasan meni i to pet slijedova po cijeni od 140 kn! Posluživanje je navečer od 19.30 sati u restoranu Arta Larga by Gastro Diva.

J.Glučina /arhiva MP