MARA u projektu „Europa za građane“: Na seminaru u Španjolskoj o rješenjima za problem nezaposlenosti među mladima

U gradu Medina del Campo, Španjolska od 26. do 29. studenog 2017. održan je drugi seminar projektnih partnera u okviru projekta „Europoly“ u sklopu programa „Europa za građane“ na temu “Nezaposlenost mladih – problem i mogućnosti rješavanja”.U ime Makarske razvojne agencije – MARA, od strane hrvatskog partnera, na seminaru su sudjelovale ravnateljicai stručna suradnica

Gradonačelnica Medine del Campo Teresa Lopez svim sudionicima seminara zahvalila je na partnerstvu te istaknula značaj projekta za Medinu del Campo.

Seminar je uključio predavanja stručnjaka iz Španjolske; Eduarda Presencija, iz Gospodarske komore i Industrije Valladolida te Ignacija Molina, sa Sveučilišta u Valladolidu, koji je ujedno i koordinator Akcijskog plana za rješavanje problema depopulacije u regiji Medina del Campo.

Predstavnici svih projektnih partnera iz Španjolske, Italije, Hrvatske, Mađarske, Bugarske, Slovenije i Rumunjske održali su predavanja i prezentacije. Predstavnice Makarske razvojne agencije MARA-e prezentirale su lokalni aspekt na relevantnu temu, izneseni su statistički podatci kao i lokalna problematika. Stručni dio trodnevnog sastanka uključio je i otvorenu debatu: „Nezaposlenost mladih, depopulacija i uloga Europe u ovim fenomenima“ te predavanje na temu: „Posljedice emigracije mladih na gradski život / što gradovi trebaju učiniti kako bi se izbjegla nezaposlenost mladih i emigracija?“

Praktični dio sastanka omogućio je upoznavanje s inicijativama mladih poduzetnika, posjete; Gradskoj vijećnici, Kulturnom centru, mladim restauratorima Integriranog kulturnog centra, Centru za zapošljavanje i osposobljavanje, projektantskom uredu mladih poduzetnika te vinskom podrumu Campo Eliseo of La Seca.

U daljnje aktivnosti provedbe projekta JU Makarska razvojna agencija MARA planira uključiti gradske udruge kroz ciljanu skupinu mladih, na način da će im se omogućiti međunarodne razmjene, studijske posjete drugim europskim mjestima, aktivan rad na EU projektu, sudjelovanje u tematskim raspravama o socijalnim pitanjima, a s ciljem poboljšanja njihovih društvenih vještina i mogućnosti.

Lidija Vukadin Vranješ, ravnateljica makarske razvojne agencije Mara podsjeća da je Projekt „Europoly – an innovative Bottom-Up approach to fight euroscepticism through networking“ u okviru programa „Europa za građane“ financiran je od strane Europske komisije, a ukupni proračun mu je 142.500 eura. Cilj projekta je stvoriti mrežu gradova koji promiču sudjelovanje mladih i njihovo socijalno uključivanje kao središnju temu. U svakoj zemlji partnera organizira se stručni seminar po specifičnim temama koje se referiraju na središnju. Projekt traje dvije godine, a svaka tri mjeseca se organiziraju seminari u jednoj od zemlji partnera. Do sada je održana početna konferencija u Sloveniji te drugi seminar u Španjolskoj. Projekt će u konačnici rezultirati donošenjem zaključaka koji će se dostaviti Europskoj komisiji, iako je u dosadašnjem radu već utvrđeno kako će rezultati projekta pružiti brojna zajednička rješenja koja se odnose na probleme mladih, nezaposlenosti, depopulacije, izbjeglica i euroskepticizma.

J.G.