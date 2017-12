UMN – MAKARSKA : CB Monaco napada vrh, Tučepljani unatoč porazu ostaju vodeći

Odigrano je 7. kolo 1. lige malog nogometa Makarske, tijesnom pobjedom nad Kingtradeom All in je zadržao prvo mjesto na tablici. Minimalnim rezultatom Gornja Vala je slavila protiv Baške Vode pa je tako i dalje ostala na drugom mjestu. CB Monaco je u uzlaznoj formi, sa visokih 4:1 porazili su Veliko Brdo ponajviše zahvaljujući odličnom Vladi Andrijaševiću. Isto bi se moglo reći i za sastav Brela koji su su novom tricom napustili začelje ljestvice. DPH Torcida MR je uvjerljivom igrom nanio visok poraz Balaturi, Ante Sokol bio je prvo ime ovog susreta. Kod veterana je pomalo neočekivano sastav Kingtradea porazio vodeće Tučepi, no oni su unatoč porazu i dalje vodeći. GO Lučić i Veselko odigrali su uzbudljivu i neizvjesnu utakmicu, na kraju su spretniji i sretniji prošlosezonski prvaci došli do tri boda.

J.K.