1. HMNL, 9. kolo: Dalmatinski derbi pripao Novom vremenu

Novo vrijeme Apfel je u velikom dalmatinskom derbiju ostvarilo važnu pobjedu nad, do ovog kola, vodećim i neporaženim Split Tommyjem te se tako izjednačilo s njima po broju osvojenih bodova. Početak utakmice pripao je gostima koji su imali terensku inicijativu, ali bez ozbiljnih prijetnji za Baškovića. Peta minuta donosi prvu prigodu za domaće, udarac Musinova zaustavio je Luketin. Splićani su do vodstva mogli u 10. minuti kada je snažan udarac Grcića obranio domaći vratar. A minutu iza toga Novo vrijeme je došlo u vodstvo, spretni Kazazić ubačenu loptu pred vrata Luketina petom je pospremio u njegov lijevi donji kut. Ne treba ni spominjati koliko je ovaj pogodak razveselio domaće navijače. Koliko se igralo borbeno i agresivno pokazuje i podatak da su igrači gostiju već u 14. minuti napravili pet prekršaja pa su do kraja poluvremena morali igrati opreznije. Novo vrijeme je u 16. minuti moglo do povećanja vodstva, Osredkar je izbio sam pred Luketina koji se nije dao savladati. Nastavak dvoboja protekao je u želji domaćih da povećaju vodstvo, a gostiju da barem izjednače rezultat. Blizu podebljanja prednosti Novo vrijeme bilo je u 23. minuti kada je Eduardo umjesto mreže pogodio vratnicu Luketina. Grcićev pokušaj u 27. minuti krajnjim naporom obranio je vratar Bašković. U nastavku akcije Grcić je snažnim udarcem pogodio Vukovića u glavu i skoro ga nokautirao. U 32. minuti do pogotka su mogli jedni i drugi, Bašković je odbio šut Marića, a u kontranapadu je Luketin bio uspješniji od Andrijaševića. Od 36. minute gosti igraju s igračem vratarom , ali im ni to nije pomoglo kako bi probili obranu domaćih. U 38. minuti domaći su došli do kapitalne prednosti, Musinov je oduzeo loptu igračima gostiju i iz svog polja naciljao njihovu praznu mrežu. U istoj minuti dosuđen je kazneni udarac za Novo vrijeme nakon igranja Sutona rukom, no udarac Osredkara sa sedam metara završio je iznad vrata gostiju. Konačnih 3:0 uradak je vratara Baškovića koji je nogom iz svog prostora pogodio prazna vrata gostiju. Ovom uvjerljivom pobjedom Novo vrijeme je utrku za naslov jesenskog prvaka učinilo potpuno neizvjesnom, pored njih do titule unatoč porazu može i Split Tommy kao i Futsal Dinamo koji u zadnjem kolu gostuje u Makarskoj.

Jakov Kovačević / IvoR