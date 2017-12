1. HMNL, 9. kolo: Futsal Dinamo preuzeo vodstvo, Novo vrijeme na drugom mjestu

Nakon odigranog devetog kola futsal prvenstva Hrvatske došlo je do promjene na čelu ljestvice. Novo vrijeme Apfel je u velikom dalmatinskom derbiju nanijelo prvi ovosezonski poraz Split Tommyju i skinulo ga s vrha prvenstvene ljestvice. Momčad Tea Strunje na domaćem je parketu zasluženo slavila sa 3:0, i borbu za naslov prvaka učinilo potpuno neizvjesnom. Nacional je nastavio pobjednički, a Osijek negativan niz. Zagrepčani su pobjedili u Osijeku rezultatom 3:4 i tako upisali četvrtu uzastopnu pobjedu. Futsal Dinamo je u gradskom dvoboju nadigrao Uspinjaču i pobjedom od 6:0 zasjeo na vrh tablice, Momčad Miće Martića tako je na najbolji način iskoristila poraz Split Tommy u Makarskoj. Nebeskoplavi iz Vrgorca uvjerljivo su slavili u Labinu i tako produžili agoniju Potpićana koji je i nakon devetog kola bez osvojenog boda. Crnica je u Dubrovniku došla do prve gostujuće pobjede, Šibenčane je do ovog uspijeha predvodio raspoloženi Šamija koji je postigao 3 pogotka. Alumnus je u zadnjoj utakmici 9. kola savladao Brod 035 i tako prekinuo niz poraza. U uzbudljivom okršaju punom preokreta studenti se nisu predavali kada su gubili 2:3 i 3:4, serijom od četri pogotka na kraju su slavili s ukupnih 7:4.

Jakov Kovačević