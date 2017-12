Prijave traju do ponedjeljka navečer: Makarska malonogometna liga prvaka ‘Makarana 2017′ kreće 17. prosinca

U organizaciji JU Gradski sportski centar Makarska, od 17.prosinca do 2. siječnja u Gradskoj sportskoj dvorani održat će se sedmo izdanje ‘makarske lige prvaka’, odnosno malonogometnog turnira Makarana 2017. Prijave za turnir traju do idućeg ponedjeljka, 11. prosinca do 22 sata a zaprimaju se na recepciji Gradske sportske dvorane, s time da osnovna kotizacija (za 10 igrača) iznosi 1.000 kuna, dok dopunska kotizacija (za maksimalno četiri igrača) iznosi 200 kuna po igraču. Sam ždrijeb turnira održat će se u utorak 12.prosinca s početkom u 12 sati a sve dodatne informacije, navode organizatori, mogu se dobiti na brojeve mobitela 099 6822 500 ili 098 567 906. Vezano za pravila turnira – utakmice se igraju po sistemu dva puta po 15 minuta čiste igre, broj igrača u polju je 5+1 te se prvi susreti igraju po skupinama a od osmine finala po kup sistemu. Nagradni fond turnira iznosi 25.000 kuna.

O.F.