Javna ustanova Park prirode Biokovo povodom Međunarodnog dana planina: Predavanje i promocija kalendara 11. prosinca

Ovogodišnji Međunarodni dan planina Javna ustanova „Park prirode Biokovo“ obilježit će predavanjem „Prva biospeleološka ekspedicija – Biokovo 2017.“ i promocijom kalendara Parka za nadolazeću 2018. godinu. Predavanje će održati Nikolina Kuharić iz Hrvatskog biospeleološkog društva, a održat će se u ponedjeljak 11. prosinca, s početkom u 18 sati u novootvorenom Prezentacijskom centru Parka prirode Biokovo „Adrion – srce planine“ na adresi Franjevački put 2A u Makarskoj.

Inače, Javna ustanova „Park prirode Biokovo“ provodi brojne aktivnosti.

-Od 2002. godine koja je proglašena Međunarodnom godinom planina i koja je podsjetila na značaj očuvanja prirodnih resursa planinskih područja, u svijetu se tradicionalno, svake godine 11. prosinca obilježava Međunarodni dan planina s ciljem da se ukaže na veliki značaj planina i potrebu održivog razvoja njihovog okoliša, što u konačnici dovodi do kvalitetnijeg života stanovništva. Ovogodišnji Međunarodni dan planina na globalnoj razini obilježiti će se pod geslom: Ugrožene planine: klima, glad, migracije.

Planine su ključne za život na Zemlji. Bilo da živimo na obalama ili na najvećim visinama, povezani smo s planinama i one utječu na nas na mnogo više načina nego možemo zamisliti. Upravo nas planine snabdijevaju sa najvećom količinom svježe i čiste vode, one čuvaju raznolikost biljnog i životinjskog svijeta i dom su jedne desetine čovječanstva. No ipak svakoga dana ekološka zagađenja, posljedice klimatskih promjena, iskorištavanje rudnih bogatstava, oružani sukobi, siromaštvo i glad prijete iznimnoj vrijednosti planinskih područja.

Upravo je zato Međunarodni dan planina prilika za stvaranje svijesti o važnosti planina za život ljudi, ali i općenito za život čitavog živog svijeta. Obilježavanjem ovog dana želi se naglasiti važnost postavljanja granica u iskorištavanju planinskih područja kao i potaknuti stvaranje partnerstva koje će donijeti pozitivne promjene planinama i gorama. Posebno se naglašava važnost koju planinska područja imaju za crpljenje vode i hranidbene resurse.

Naime, povodom 36. obljetnice proglašenja Biokova parkom prirode u lipnju se na području Parka održala Prva biospeleološka ekspedicija BIOKOVO 2017. u okviru koje se po prvi puta istražilo niz dubokih jama, s biospeleološkim istraživanjima kao primarnim ciljem, na jednom planinskom masivu kao što je Biokovo.

Do sada je na Biokovu biospeleološki istraživano više od 115 od oko 400 zabilježenih speleoloških objekata, u kojima je zabilježeno oko 200 vrsta i podvrsta podzemnih životinja. U tijeku je opis nekoliko novih vrsta do sada nepoznatih za znanost, a na Biokovu postoje i mnogi endemi. Sve to ukazuje na visoki stupanj bioraznolikosti podzemne faune, te potencijal i izuzetnu potrebu za daljnjim istraživanjima podzemne faune Biokova. Vrijednost ekspedicije je prepoznala i podržala i naša Javna ustanova „Park prirode Biokovo“, kao i Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

U okviru ekspedicije biospeleološki i speleološki detaljno je i sustavno istraženo 7 dubokih jama Biokova (Amfora, Stara škola, Pretnerova jama, Biokovka, Jama pod Kamenitim vratima, Mokre noge i Vilimova jama), dubine i do 800 metara, od kojih 4 jame spadaju u 10 najdubljih hrvatskih jama. Uz to obiđeni su i ostali speleološki objekti iz kojih nedostaje materijal za detaljne znanstvene analize. Ovogodišnji Međunarodni dan planina upravo je idealna prilika da predstavimo rezultate ove iznimne biospeleološke ekspedicije, ističe ravnatelj Velimir Vidak-Buljan.

