Mali nogomet: Okršaj All ina i CB Monaca odlučuje o naslovu

Odigrane su utakmice 8. kola 1. lige malog nogometa Makarske, All in je uvjerljivom pobjedom nad Velikim Brdom zadržao prvo mjesto na tablici. Gornja Vala je slavila protiv Kingtradea i tako i dalje ostala prvi pratitelj All ina. DPH Torcida MR je u sve boljoj formi, protiv Malog Plamena zabilježili su uvjerljivu pobjedu od 6:0. CB Monaco je teže od očekivanog došao do nova tri boda protiv Balature. U idućem kolu na rasporedu je veliki derbi između All ina i CB Monaca, pobjedom bi kneževi sasvim zakomplicirala borbu za jesenski naslov. Derbi susjeda završio je bez pobjednika, Baška Voda i Brela na kraju mogu biti zadovoljni s po osvojenim bodom.

Jakov Kovačević

Rezultati: All in – Veliko Brdo 5 : 0, Gornja Vala – Kingtrade 3 : 0, DPH Torcida MR – Mali Plamen 6 : 0, CB Monaco – Balatura 2 : 1, Baška Voda – Brela 1 : 1 Poredak: All in 22, Gornja Vala 19, CB Monaco 17, DPH Torcida MR 13, Kingtrade 9, Veliko Brdo 9, Brela 9, Baška Voda 5, Balatura 4, Mali Plamen 3