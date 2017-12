1 HMNL, 10. kolo: Novo Vrijeme zazbilo Nacional, sa Futsal Dinamom za jesenski naslov

Nacional je u derbiju 10. kola futsal prvenstva Hrvatske u Zagrebu dočekao Novo vrijeme Apfel. Domaći su loše ušli u sezonu, no s obzirom na brojne kadrovske promjene to je bilo za oćekivati. U međuvremenu se momčad Robetra Grdovića konsolidirala , te je ušla u pozitivni niz sa pet pobjeda za redom. U goste im je došlo Novo vrijeme koje također igra vrlo dobro, nakom pobjede u prošlom kolu nad Split Tommy optimizma u igrača Tea Strunje nije manjkalo. Početak utakmice protekao je u ispitivanju snaga, sredinom poluvremena spretni Andrijašević dovodi goste u početno vodstvo. Taj rezultat na semaforu je bio do 31. minute kad je Nacional preko Postružina poravnao na 1:1. U zadnjih pet minuta susreta postignuto je pet pogodaka, najprije je Eduardo u 35. minuti po drugi put doveo Novo vrijeme u vodstvo od 1:2. Nakon toga odlični Igor Osredkar sa dva pogotka u 37. i 38. minuti rješava pitanje pobjednika ovog dvoboja. Nacional je u zadnjoj minuti preko Bartolucio smanjio na 2:4, a kako nebi bilo nikakvih dvojbi kome će bodovi pobrinuo se Bajrušović koji pred sam kraj postavlja konačnih 2:5.

Jakov Kovačević