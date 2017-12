Ugostiteljski objekti i zimi mogu raditi do 3 sata

Vijećnici grada Makarske, kako i priliči turističkim sredinama, donijeli su Odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata i to ne samo ljeti. Prema usvojenim izmjenama ugostiteljski objekti sada mogu raditi do 3 sata. Nova Odluka omogućava rad ugostiteljskih objekata do 3 sata i u zimskom periodu i to petkom, subotom, uoči blagdana i na sam dan blagdana. Nema dvojbe kako će ovo dobro doći ponajprije ugostiteljima, ali valja podsjetiti da pri tome moraju voditi računa o javnom redu i miru te razini buke u ugostiteljskom objektu i prostoru oko njega.

J.G